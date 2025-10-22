Opinião: Por que a Globo deu um papel de destaque a Belo em “Três Graças”?

A escalação de Belo para “Três Graças”, nova novela de Aguinaldo Silva, não foi um capricho nem uma aposta às cegas. Foi uma jogada pensada. O cantor estreia como ator de novelas em grande estilo, com um personagem denso, emocional e em destaque na história. Mas por que a Globo decidiu dar um papel com tanto peso logo de cara?

Primeiro, é preciso entender o cenário. Belo é um nome de forte apelo popular. Tem carisma, memória afetiva com o público e atravessa gerações. Mesmo longe das novelas, ele é uma figura constantemente presente na cultura pop brasileira. Escalar alguém assim para um papel dramático é unir dois mundos: a música e a dramaturgia — e ampliar o alcance da novela.

Mas não é só isso. Internamente, a Globo vem investindo em reestruturações de imagem e reposicionamentos de elenco. A escolha de Belo atende também a uma demanda por diversidade de perfis no vídeo. Não se trata de representatividade apenas estética, mas simbólica: colocar um ídolo do pagode em um papel que não é estereotipado, e sim dramático, trágico, forte.

A decisão de Aguinaldo Silva de alterar o destino de Misael — que morreria nos primeiros capítulos — após a escalação de Belo reforça isso. O autor viu potencial. E mais: viu oportunidade. Misael é o tipo de personagem que cresce no boca a boca. Um homem comum, emocionalmente destruído, que se torna o fio de denúncia contra um esquema criminoso. E Belo entrega verdade — algo que o público identifica rápido.

Também não dá pra ignorar o timing. Em um momento em que outras emissoras apostam em ex-BBBs e influenciadores como protagonistas, a Globo mostra que ainda sabe surpreender — escalando alguém inesperado, mas que faz sentido.

Se vai funcionar no longo prazo? Ainda não sabemos. Mas que a estreia foi marcante, foi. E no mundo das novelas, causar impacto logo nos primeiros capítulos vale mais do que mil promessas.