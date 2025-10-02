02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Opinião: “Vale Tudo” tem publicidade mal inserida, sabão em pó rouba a cena e drama vira piada

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
opiniao:-“vale-tudo”-tem-publicidade-mal-inserida,-sabao-em-po-rouba-a-cena-e-drama-vira-piada

Quem assiste ao remake de “Vale Tudo” está se perguntando se está vendo uma novela ou uma sequência de publis mal roteirizadas. A crítica do público faz sentido: a publicidade tem aparecido nos piores momentos possíveis, interrompendo cenas tensas, quebrando o clima dramático e expondo os atores a situações que beiram o constrangimento.

O caso mais falado da semana foi o da personagem Solange (Alice Wegmann), que, enquanto ouvia do marido Afonso (Humberto Carrão) que o irmão dado como morto reapareceu, resolveu fazer propaganda de sabão em pó. Isso mesmo: em pleno colapso emocional, ela sai dobrando roupa, exaltando o Omo ciclo rápido e seu “cheirinho bom”. Nem o impacto da notícia sobre a volta do irmão desperta mais atenção do que o ciclo de 15 minutos da máquina de lavar.

Leia Também

Não é a primeira vez. No mesmo arco, Afonso também protagonizou um momento estranho de publicidade, vendendo lenços umedecidos em pleno hospital, durante o tratamento de leucemia. O que era para ser cena de comoção virou propaganda enlatada.

Mas é importante dizer: a Globo sabe fazer publicidade dentro da dramaturgia — e faz muito bem quando quer. Prova disso foi a recente ação do Boticário em “Vale Tudo” mesmo, com a divertida e bem escrita interação entre tia Celina (Malu Galli) e Odete Roitman (Débora Bloch). A cena foi leve, criativa, e o produto entrou na história com naturalidade. Teve repercussão positiva nas redes e mostrou que é possível sim fazer merchan sem destruir a verossimilhança da novela.

Outro exemplo clássico de sucesso: a Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira em “A Dona do Pedaço”. A personagem foi praticamente um case de marketing multiplataforma, com ações bem pensadas, sutis, conectadas com a personalidade dela — e que geravam engajamento real fora da novela, inclusive com um perfil próprio nas redes.

Ou seja: a Globo tem know-how. O problema em “Vale Tudo” é a falta de critério na hora de integrar as marcas à narrativa. O resultado? Cenas que viram piada, memes e crítica generalizada nas redes. E o que era pra ser ganho comercial, vira desgaste de imagem — tanto para o produto quanto para a novela.

Não é sobre rejeitar publicidade. É sobre saber onde e como encaixar. Porque quando o merchan atropela o roteiro, a novela perde, o público estranha e a publicidade falha. A crítica do público é legítima. Quando o merchandising atrapalha mais do que ajuda, é hora de repensar a estratégia. Dramaturgia não é comercial de 30 minutos — é construção de emoção, empatia e coerência. E o público percebe quando está sendo subestimado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost