17/10/2025
Oportunidade à vista: veja os 50 concursos mais aguardados até o fim de 2025

Oportunidades em diversas áreas prometem salários que ultrapassam R$ 44 mil; veja os concursos mais esperados do ano

O ano de 2025 ainda promete ser de grandes oportunidades para quem sonha em conquistar a tão desejada estabilidade do serviço público. Diversos órgãos federais, estaduais e municipais devem publicar editais de concurso nos próximos meses, oferecendo milhares de vagas em várias áreas de atuação.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, há pelo menos 50 editais previstos até o fim do ano, com salários que podem ultrapassar R$ 44 mil, dependendo do cargo e da carreira escolhida.

Fonte: Direção Concursos / Agência Brasil / Folha Dirigida
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

