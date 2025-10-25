Oposição explora contraste entre Lula e Tarcísio ao lidar com gafes

Uma página de apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo no Instagram para pontuar a diferença de comportamento dele com o presidente Lula.

A estratégia é mostrar que, enquanto Tarcísio gravou um vídeo para reconhecer que errou ao fazer troça da crise do etanol, Lula divulgou uma nota oficial, sem colocar a “cara para bater”. Um não teve medo de se expor, o outro terceirizou a defesa e optou por um textão.

O post é dividido ao meio: na parte superior, Tarcísio aparece em vídeo reconhecendo o erro ao dizer que só se preocuparia com o etanol quando adulterassem a Coca-Cola; na parte inferior, Lula prefere o caminho oposto — um textão no qual classifica como “uma frase mal colocada” (e não um erro) a declaração de que “os traficantes são vítimas dos usuários de drogas”.

Neste fim de semana, diversos vídeos foram gravados nesse sentido para divulgação durante a semana. O PP lançou uma campanha tendo a segurança pública como principal novo lema da sigla.

“Como poderemos caminhar rumo ao Brasil do futuro sem termos nem mesmo segurança para sair de casa? Perdemos o direito de ir e vir, perdemos a nossa liberdade”, diz o texto seguido da informação de que 88 facções criminosas atuam no país.

Já políticos do PL vão gravar vídeos com o mote “um governo que relativiza o crime enfraquece a lei e destrói as autoridades do pais”.

Do lado do governo Lula, a estratégia é mudar rapidamente de assunto — de preferência, voltando a falar de Bolsonaro, Trump e soberania nacional. E, em outra frente, tocar o pacote antifacção apresentado pelo Ministério da Justiça na semana passada – há um ano da eleição.