Oposição quer barrar decreto de Lula que amplia poderes de Janja

A oposição protocolou um projeto de lei para derrubar o decreto assinado pelo presidente Lula que amplia os poderes de Janja no Planalto. De acordo com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos autores da proposta, a medida representa a criação de um “gabinete paralelo” para a primeira-dama, com aumento de despesas para o governo.

“Lula assinou um decreto criando uma espécie de ‘gabinete paralelo’ para a primeira-dama. Servidores públicos agora poderão ser designados para assessorá-la em suas ‘atividades oficiais’. Em vez de reduzir a máquina pública, o governo prefere ampliá-la”, disse Nikolas em suas redes sociais.

Deputado Nikolas Ferreira (PL) quer derrubar decreto de Lula

André Fernandes também assina projeto de lei

Decreto de Lula alvo da oposição amplia poderes de Janja no Planalto

“André Fernandes [PL-CE] e eu apresentamos um PDL para sustar esse decreto e um pedido de informação ao Executivo. Enquanto o país trabalha, Lula cria cargos para sua esposa. Não deixaremos isso acontecer”, afirmou.

O decreto de Lula altera a estrutura administrativa da Presidência da República, ampliando o acesso de Janja ao Gabinete Pessoal do presidente. O texto determina que a estrutura deverá “apoiar o cônjuge do Presidente da República no exercício das atividades de interesse público”.

“Limites”

O projeto de lei apresentado por Nikolas Ferreira e André Fernandes busca sustar os efeitos do decreto sob o argumento de que ele permite o “remanejamento e transformação de cargos em comissão e funções de confiança, além de inovações que ultrapassam os limites do poder regulamentar conferido ao chefe do Executivo”.

Sobre o apoio da estrutura do Gabinete Pessoal de Lula às atividades da primeira-dama, o texto afirma que “essa alteração normativa não encontra respaldo em qualquer lei aprovada pelo Congresso Nacional e configura uma ampliação indevida da estrutura e das atribuições da Administração Pública direta, com destinação de cargos e recursos públicos para fins estranhos à legalidade estrita”.