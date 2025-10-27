27/10/2025
Organizadas do Flamengo se pronunciam após acidente de ônibus; veja

Cerca de 16 torcedores do Flamengo ficaram feridos nesta segunda-feira (27/10) após um ônibus que transportava os cariocas capotar na rodovia Presidente Dutra. O grupo estava em deslocamento para Avellaneda, na Argentina, para acompanhar a partida de volta da semifinal da Libertadores que acontece nesta quarta-feira (29/10). As torcidas Urubuzada e Nação 12 se pronunciaram nas redes sociais:

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por TORCIDA URUBUZADA (@ubzoficial)

NOTA OFICIAL

Hoje, por volta de 15:00 o ônibus que levava membros da nossa torcida e de uma coirmã sofreu um acidente na altura de Barra Mansa.

Informamos que, apesar do sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida.

O Corpo de Bombeiros já está no local e as vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais da região.

O veículo tombou no trecho fluminense da Dutra em Barra Mansa, Km 276, com destino a São Paulo. O tombamento causou a interdição da via.

NOTA OFICIAL

Infelizmente, o ônibus que levava torcedores da Nação 12 à Argentina sofreu um acidente na tarde de hoje, na Via Dutra, altura de Barra Mansa. Todos os membros da torcida e demais torcedores que estavam presentes no ônibus se encontram bem. Alguns sofreram… pic.twitter.com/GNSocEvXE4

— Nação 12 (@Nacao12) October 27, 2025

O ônibus contava com passageiros integrantes das torcidas Urubuzada e Nação 12. Apesar do susto, o acidente não ocasionou mortes, mas deixou 16 torcedores feridos.

Segundo informações, os torcedores que sofreram ferimentos durante a viagem foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa, hospital próximo ao local do acidente.

A partida desta quarta-feira (29/10) define quem avança para a final da Libertadores 2025. No primeiro encontro entre as equipes, realizado no Maracanã, terminou com vitória do time de Filipe Luís por 1 x 0, com gol marcado por Carrascal. Assim, o Rubro-Negro precisa apenas administrar a vantagem para garantir a vaga na decisão.

