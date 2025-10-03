03/10/2025
Orgasmo em grupo: 7 posições perfeitas para testar no sexo a três

Escrito por Metrópoles
orgasmo-em-grupo:-7-posicoes-perfeitas-para-testar-no-sexo-a-tres

Fazer sexo a três aparece na lista de desejos e nas fantasias sexuais de muitas pessoas. A prática é, consistentemente, uma das categorias mais assistidas na pornografia e está no rol de fetiches mais buscados pela maioria das pessoas sexualmente ativas.

No entanto, mesmo que você esteja ansioso para experimentar, um ménage à trois pode ser intimidante. Há tantas coisas para pensar, por exemplo: quem estará envolvido e, se vocês forem um casal em busca de um terceiro, como vão encontrá-lo? Se você fizer um ménage à trois com um amigo, será constrangedor depois?

Depois de superar a logística do planejamento, pode ser assustador descobrir o que – e quem – “vai para onde” durante o momento.

Antes de se envolverem, experimentem o exercício do “sim, não e talvez”: em grupo, elaborem uma lista de atos sexuais e, individualmente, listem as coisas que gostam

A boa notícia: há uma infinidade de posições que deixam o sexo a três gostoso e leve. Muitas vezes (como acontece com qualquer tipo de sexo!), você pode começar em uma posição e depois passar para outra, dependendo do que for prazeroso e confortável para todos os envolvidos.

Para isso, a comunicação é fundamental. Antes de se envolverem, experimentem o exercício do “sim, não e talvez”: em grupo, elaborem uma lista de atos sexuais e, individualmente, listem as coisas que gostam, as que não gostam e as que considerariam tentar em condições específicas.

Feito isso, hora da diversão. Na galeria abaixo, você encontra sete posições perfeitas para gozar no sexo a três:

8 imagensNesta posição, a dupla penetração ocorre na posição frango assado O "trem" do amor é outra forma de aproveitar o ménage Nesta posição a mulher recebe a dupla penetração de quatroPara quem curte algo mais desafiador, dá para fazer oral e ser penetrada ao mesmo tempo O ménage a trois é, certamente, um dos fetiches mais queridinhosFechar modal.1 de 8

Metrópoles 2 de 8

Nesta posição, a dupla penetração ocorre na posição frango assado

Mia M./Arte Metropoles3 de 8

O “trem” do amor é outra forma de aproveitar o ménage

Arte Metropoles4 de 8

Nesta posição a mulher recebe a dupla penetração de quatro

Mia M./Arte Metropoles5 de 8

Para quem curte algo mais desafiador, dá para fazer oral e ser penetrada ao mesmo tempo

Arte Metropoles6 de 8

O ménage a trois é, certamente, um dos fetiches mais queridinhos

Arte/Metrópoles7 de 8

Aqui, todos os parceiros são estimulados ao mesmo tempo

Arte Metropoles8 de 8

E dá para colocar mais gente no jogo, deixando tudo ainda mais quente

Arte Metropoles

