Orlando City queria fazer de Richarlison estrela da MLS, mas preço afasta negociação

O Orlando City apresentou recentemente uma proposta considerada ambiciosa para contar com Richarlison. O clube da MLS tentou convencer o atacante brasileiro a deixar o Tottenham Hotspur oferecendo um “projeto de carreira”, com contrato longo e a possibilidade de ser o grande rosto da equipe até a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

A negociação, no entanto, não avançou. Segundo apurou a ESPN, o principal entrave foi o valor pedido pelo Tottenham: cerca de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões). O montante foi considerado inviável pelos norte-americanos, que sequer abriram tratativas formais para chegar a essa quantia.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Richarlison no treino com a Seleção Brasileira Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Voltar

Próximo

O atacante de 28 anos, que já foi alvo de clubes da Arábia Saudita e da Itália na última janela europeia, optou por permanecer em Londres por ao menos mais uma temporada. A permanência tem relação direta com a disputa por espaço na seleção brasileira, em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Richarlison tem contrato em vigor com o Tottenham até dezembro de 2027. Na Inglaterra desde 2017, passou por Watford e Everton antes de chegar aos Spurs. Na atual temporada, soma três gols e uma assistência em 13 partidas sob o comando de Thomas Frank.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!