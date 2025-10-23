Os 10 melhores jogos de super-heróis de todos os tempos, segundo o Metacritic

Os jogos de super-heróis seguem conquistando gerações de jogadores — e o site Metacritic, referência em críticas especializadas, listou os dez títulos mais bem avaliados de todos os tempos.

Entre os destaques estão franquias icônicas como Batman e Homem-Aranha, além de surpresas como Tartarugas Ninja e Astro Boy, que garantiram lugar entre os melhores. A disputa pela liderança ficou entre DC e Marvel, com três títulos cada dividindo o topo do ranking.

Confira o Top 10 completo:

🥇 Batman: Arkham City — Nota 94 🥈 Viewtiful Joe — Nota 93 🥉 Batman: Arkham Asylum — Nota 92 Marvel’s Spider-Man 2 — Nota 90 Batman: Arkham Knight — Nota 87 Marvel’s Spider-Man / Remastered — Nota 87 Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics — Nota 87 City of Heroes — Nota 85 Astro Boy: Omega Factor — Nota 85 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — Nota 85

Os títulos da série Batman: Arkham, da Rocksteady Studios, dominaram o ranking, consagrando o Cavaleiro das Trevas como o herói mais bem representado nos videogames. Já o universo da Marvel aparece forte com as aventuras de Spider-Man, elogiadas por sua jogabilidade fluida e narrativa cinematográfica.

Fonte: TechTudo / Metacritic

