Os 10 melhores jogos de super-heróis de todos os tempos, segundo o Metacritic

Ranking reúne clássicos da Marvel, DC e outras franquias que marcaram gerações de fãs

Os jogos de super-heróis seguem conquistando gerações de jogadores — e o site Metacritic, referência em críticas especializadas, listou os dez títulos mais bem avaliados de todos os tempos.

10 melhores jogos de super-heróis de todos os tempos, segundo o Metacritic — Foto: Arte/TechTudo

Entre os destaques estão franquias icônicas como Batman e Homem-Aranha, além de surpresas como Tartarugas Ninja e Astro Boy, que garantiram lugar entre os melhores. A disputa pela liderança ficou entre DC e Marvel, com três títulos cada dividindo o topo do ranking.

Confira o Top 10 completo:

  1. 🥇 Batman: Arkham City — Nota 94

  2. 🥈 Viewtiful Joe — Nota 93

  3. 🥉 Batman: Arkham Asylum — Nota 92

  4. Marvel’s Spider-Man 2 — Nota 90

  5. Batman: Arkham Knight — Nota 87

  6. Marvel’s Spider-Man / Remastered — Nota 87

  7. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics — Nota 87

  8. City of Heroes — Nota 85

  9. Astro Boy: Omega Factor — Nota 85

  10. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — Nota 85

Os títulos da série Batman: Arkham, da Rocksteady Studios, dominaram o ranking, consagrando o Cavaleiro das Trevas como o herói mais bem representado nos videogames. Já o universo da Marvel aparece forte com as aventuras de Spider-Man, elogiadas por sua jogabilidade fluida e narrativa cinematográfica.

Fonte: TechTudo / Metacritic
✍️ Redigido por ContilNet

