16/10/2025
Os 10 melhores jogos do Nintendo Wii de todos os tempos, segundo o Metacritic

Clássicos como Super Mario Galaxy e The Legend of Zelda lideram o ranking dos títulos mais bem avaliados do console da Nintendo

Lançado em 2006, o Nintendo Wii marcou uma geração ao inovar com seus controles de movimento e uma proposta totalmente voltada à interação familiar. O console vendeu mais de 100 milhões de unidades no mundo e deixou uma lista de jogos que se tornaram verdadeiros marcos na história dos videogames.

Com base nas notas do Metacritic, site que reúne críticas especializadas de todo o mundo, o portal TechTudo elaborou o ranking dos 10 melhores jogos do Nintendo Wii, considerando jogabilidade, originalidade e recepção do público.

Confira os 10 melhores jogos do Nintendo Wii da história segundo o Metacritic — Foto: Divulgação/Nintendo

Confira abaixo o top 10 com as notas e principais destaques de cada título:

🎸 10. Rock Band 3 [91]

Aclamado por sua experiência musical completa, Rock Band 3 expandiu o gênero rítmico ao incluir teclado, guitarra, bateria e microfone, oferecendo uma simulação de banda completa. O jogo ficou marcado pela trilha sonora extensa e pela imersão multiplayer.

🐰 9. Rayman Origins [92]

Colorido, fluido e divertido, Rayman Origins resgatou o estilo de plataforma 2D com gráficos vibrantes e animações detalhadas. O jogo conquistou crítica e público com sua jogabilidade precisa e nível artístico elevado.

⚔️ 8. Xenoblade Chronicles [92]

Um dos RPGs mais elogiados do Wii, Xenoblade Chronicles apresenta um mundo aberto vasto, narrativa épica e trilha sonora memorável. O título se tornou um clássico cult e originou uma das franquias mais respeitadas da Nintendo.

🥁 7. Rock Band 2 [92]

Antes da terceira edição, Rock Band 2 já havia definido o padrão para jogos musicais. Com centenas de músicas e gameplay cooperativo, o título consolidou o Wii como uma excelente plataforma para festas e experiências em grupo.

🗡️ 6. The Legend of Zelda: Skyward Sword [93]

Com controles de movimento precisos e um enredo envolvente, Skyward Sword serviu como prequel de toda a cronologia da saga Zelda. A mecânica de combate com o Wii Remote foi considerada uma das mais inovadoras do console.

🥊 5. Super Smash Bros. Brawl [93]

Reunindo personagens icônicos da Nintendo e convidados especiais como Solid Snake e Sonic, Super Smash Bros. Brawl marcou época com seu modo história, multiplayer competitivo e trilha sonora lendária.

🧩 4. World of Goo [94]

Independente e criativo, World of Goo surpreendeu por sua física realista e design minimalista, sendo uma das maiores surpresas do Wii. O jogo é lembrado como um dos primeiros grandes sucessos “indie” dos consoles da época.

🧝 3. The Legend of Zelda: Twilight Princess [95]

Lançado junto ao console, Twilight Princess trouxe uma aventura sombria e madura, combinando gráficos realistas, narrativa envolvente e trilha épica. É até hoje um dos títulos mais amados da franquia Zelda.

🌌 2. Super Mario Galaxy 2 [97]

A sequência aperfeiçoou tudo o que o original apresentou: novos planetas, desafios criativos e jogabilidade refinada. O uso inteligente da gravidade e o design de fases fizeram dele uma das obras-primas da Nintendo.

1. Super Mario Galaxy [97]

Considerado um dos melhores jogos da história dos videogames, Super Mario Galaxy revolucionou o gênero de plataforma 3D com fases esféricas, física de gravidade e uma das trilhas mais emocionantes já criadas. É, até hoje, o título mais bem avaliado do Wii.

🎮 O Nintendo Wii marcou uma era de inovação, diversão e nostalgia, e seus jogos seguem sendo revisitados até hoje por fãs e colecionadores.

Fonte: TechTudo, Metacritic
✍️ Redigido por ContilNet

