Os bastidores do pedido de desculpas de Vini Jr. a Virgínia

Vinícius Jr. quebrou o silêncio sobre o fim do romance com Virgínia Fonseca, e publicou uma mensagem nas redes sociais na noite desta quarta-feira (08/10) assumindo o erro, elogiando a apresentadora e destacando que gostaria de “zerar tudo”.

Este colunista do Metrópoles descobriu alguns bastidores do que está por trás do pedido de desculpas.

Leia também

Nas redes sociais, muitos comentários apontaram que o jogador de futebol estava apenas tentando “limpar a imagem”. No entanto, fontes ouvidas pela coluna, afirmam que não é isso.

“Ele está de quatro por ela”, disse uma pessoa que acompanhou de perto a relação, afirmando que Vini Jr. realmente quer tentar uma reconciliação.

A coluna apurou que o pedido de desculpas veio após Virgínia bloquear Vini Jr. no Whatsapp. O jogador teria ficado abalado com a forma que a influenciadora colocou um ponto final em tudo, sem nem tentar qualquer tipo de reconciliação.

Ainda de acordo com a apuração, Vini Jr. estava demonstrando gostar de Virgínia no “off”. No entanto, ele enfrentava uma resistência de sua equipe, que não via com bons olhos o romance com a influenciadora.

Segundo fontes da coluna, o pedido de desculpas públicas também surpreendeu Virgínia, e esta era realmente a intenção do jogador de futebol. Ele quis mostrar para a apresentadora que está disposto, de forma bem rara, a se expor para conseguir o perdão.

Pessoas ouvidas pela coluna negam que Vini Jr. possa ter tentado “limpar a imagem” com este pedido de desculpas. O jogador de futebol tem um público majoritariamente masculino, e, para eles, o atleta não sofreu nenhum arranhão.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Vini Jr. e Virginia Fonseca romperam o romance após exposed de conversas do jogador com outras mulheres

Instagram/Reprodução 2 de 5

Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images; Reprodução/ Instagram @virginia 3 de 5

Virginia Fonseca durante entrevista com Lucas Pasin

Metrópoles 4 de 5

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Internet. 5 de 5

Anna Carolina, Vini Jr. e Virginia

“Acabou mesmo”

Virgínia Fonseca ainda não se manifestou publicamente após o pedido de desculpas. Ontem, em entrevista exclusiva a este colunista do Metrópoles, a influenciadora não deixou dúvidas de que havia realmente colocado um ponto final.

Ela afirmou que não é de levar desaforo, e que não tinha mais nada para conversar com Vini Jr.

“Acabou mesmo. Não vou mais pra Madri. Não falei sobre a relação com Vini antes porque simplesmente estávamos nos conhecendo. Não tinha mesmo o que falar. A gente estava se conhecendo, não deu certo e segue o baile. E não deu certo mesmo. Vai cada um pro seu canto.”

Virginia continuou, deixando bem claro que “tempo ao tempo” não quis dizer que haveria uma possibilidade de reconciliação. “Não tem mais conversa. Já está tudo resolvido”, garante.