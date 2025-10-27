Os dois bolos de aniversário de Lula na Malásia

Em viagem oficial à Malásia, o presidente Lula ganhou ao menos dois bolos de aniversário nesta segunda-feira (27/10), data em que completa 80 anos de idade.
Logo pela manhã, a primeira-dama Janja e ministros levaram um bolo e cantaram parabéns para o petista durante o café da manhã no hotel onde ele está hospedado.
Entre os ministros presentes, estavam Mauro Vieira (Itamaraty), Carlos Fávaro (Agricultura)c Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Márcio Elias Rosa (MDIC).
À noite, Lula ganhou outro bolo. Dessa vez, durante o jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, no Centro de Convenções de Kuala Lumpur.