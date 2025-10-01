01/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada

Novos episódios estreiam ainda em outubro no streaming

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A segunda temporada de “Os Feiticeiros Além de Waverly Place”, spin-off de famosa série da Disney de 2007, foi divulgado pelo serviço de streaming Disney+.

Na segunda temporada, Billie (Janice LeAnn Brown) descobre que fazer parte da família Russo pode ser mais complicado do que ela imaginava, especialmente agora que ela não é mais a única feiticeira da casa. Graças aos novos poderes mágicos de Roman (Alkaio Thiele) e Milo (Max Matenko), Justin (David Henrie) recebe a tarefa de treinar os três jovens feiticeiros para a Competição de Feitiços, que nomeará o feiticeiro da família.

David Henrie e Selena Gomez posaram juntos em estreia de “Os Feiticeiros Além de Waverly Place“/Foto: X/David Henrie

À medida que os desafios dentro e fora da família aumentam, surge uma ameaça misteriosa que pode levar à separação definitiva dos Russos.

A série é estrelada ainda por Taylor Cora (como Winter) e Mimi Gianopulos (como Giada Russo).

A atriz e cantora Selena Gomez (Alex Russo) também retorna ao novo ano da série, como parte do elenco e produtora executiva.

Os cinco primeiros episódios de “Os Feiticeiros Além de Waverly Place” estreiam em 29 de outubro no Disney+.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost