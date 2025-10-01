“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada

A segunda temporada de “Os Feiticeiros Além de Waverly Place”, spin-off de famosa série da Disney de 2007, foi divulgado pelo serviço de streaming Disney+.
Na segunda temporada, Billie (Janice LeAnn Brown) descobre que fazer parte da família Russo pode ser mais complicado do que ela imaginava, especialmente agora que ela não é mais a única feiticeira da casa. Graças aos novos poderes mágicos de Roman (Alkaio Thiele) e Milo (Max Matenko), Justin (David Henrie) recebe a tarefa de treinar os três jovens feiticeiros para a Competição de Feitiços, que nomeará o feiticeiro da família.
À medida que os desafios dentro e fora da família aumentam, surge uma ameaça misteriosa que pode levar à separação definitiva dos Russos.
A série é estrelada ainda por Taylor Cora (como Winter) e Mimi Gianopulos (como Giada Russo).
A atriz e cantora Selena Gomez (Alex Russo) também retorna ao novo ano da série, como parte do elenco e produtora executiva.
Os cinco primeiros episódios de “Os Feiticeiros Além de Waverly Place” estreiam em 29 de outubro no Disney+.