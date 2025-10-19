Os novos projetos de Arianne Botelho após “Caramelo”

Arianne Botelho é a coprotagonista de “Caramelo”, recente sucesso da Netflix, contracenando com Rafael Vitti no papel de Camila, uma veterinária dona de um abrigo de cachorros resgatados e que vive dedicada a salvar animais da rua, entre eles, o que dá nome ao filme.

Para este papel, Arianne mergulhou no universo da causa animal: leu livros de Luisa Mell, se inspirou em sua própria experiência com a adoção de Pagu, seu gato rajado, e trouxe para a personagem sua sensibilidade e entrega.

Arianne que já tem outro lançamento pela frente: o filme “A Prisioneira”, de Francisco Ramalho, previsto para o primeiro semestre de 2026, ambientado nos anos 1860, com ela no papel da protagonista Maria, uma jovem da roça, analfabeta, vendida pelo padrasto a uma família de barões falidos.

Uma trama que mistura denúncia social e tragédia pessoal.

No elenco também estão Fernando Alves Pinto, Leopoldo Pacheco, Dan Stulbach e Lucas da Purificação.