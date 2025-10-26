26/10/2025
Os Paralamas e Dado Villa-Lobos: reencontro histórico em Brasília

Escrito por Metrópoles
os-paralamas-e-dado-villa-lobos:-reencontro-historico-em-brasilia

O Estilo Brasil será palco de um encontro emblemático entre duas lendas da música brasileira: Os Paralamas do Sucesso e Dado Villa-Lobos. A apresentação, marcada para 21 de novembro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, integra a turnê Celebrando 40 anos de Clássicos, que exalta a trajetória de uma das bandas mais influentes do país.

Com a mesma formação desde os anos 80, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone seguem como símbolo de longevidade artística e cumplicidade. A história dos Paralamas é também a de uma geração que cresceu sonhando ao som de guitarras elétricas e letras que falavam de amor, política e cotidiano. O grupo, que começou tocando em festivais universitários, logo se tornou um fenômeno nacional com discos como O Passo do Lui e Selvagem?.

A parceria com Dado Villa-Lobos acrescenta uma camada de nostalgia e diálogo entre dois capítulos fundamentais da música brasileira. Ex-guitarrista da Legião Urbana, Dado representa a mesma Brasília dos anos 80 — a cidade que viu nascer o rock brasileiro de identidade própria, entre garagens e sonhos adolescentes.

Para além das memórias, o show traz o vigor de uma banda que continua se reinventando. Os Paralamas seguem dialogando com novas gerações, seja nas redes sociais, em documentários recentes ou nos palcos de festivais como o Lollapalooza. A energia que marcou os primeiros riffs ainda pulsa, reafirmando a potência do trio como ponte entre passado e futuro.

No Estilo Brasil, o reencontro entre Paralamas e Dado promete ser um tributo à permanência do rock como linguagem de liberdade e emoção coletiva. O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

