os-principais-cabos-eleitorais-do-escolhido-de-lula-ao-stf

Escolhido por Lula para o STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, conta com dois cabos eleitorais principais para conseguir aprovar sua indicação no Senado.
Os principais ajudantes de Messias hoje são o senador Jaques Wagner (PT-BA), atual líder do governo no Senado, e o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP).
Além do fato de ser líder do governo na Casa, Wagner tem ajudado Messias porque os dois são amigos pessoais. O advogado já foi chefe de gabinete do petista no Senado.
Cezinha também é amigo de Messias, mas conta com um diferencial em relação a Wagner. O deputado é evangélico e tem usado isso para vencer resistências da oposição ao ministro.
Como a coluna revelou em primeira mão, Cezinha foi o responsável por intermediar a primeira conversa por telefone entre Messias e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).