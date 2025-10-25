25/10/2025
Os principais cabos eleitorais do escolhido de Lula ao STF

Escolhido por Lula para o STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, conta com dois cabos eleitorais principais para conseguir aprovar sua indicação no Senado.

Os principais ajudantes de Messias hoje são o senador Jaques Wagner (PT-BA), atual líder do governo no Senado, e o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP).

4 imagensCezinha de Madureira, presidente da Comissão de Viação e TransporteO líder do governo Lula na Câmara, Jaques WagnerA senadora Damares Alves (Republicanos-DF)Fechar modal.1 de 4

O advogado-geral da União, Jorge Messias

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto2 de 4

Cezinha de Madureira, presidente da Comissão de Viação e Transporte

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto3 de 4

O líder do governo Lula na Câmara, Jaques Wagner

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 4

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

Agência Senado

Além do fato de ser líder do governo na Casa, Wagner tem ajudado Messias porque os dois são amigos pessoais. O advogado já foi chefe de gabinete do petista no Senado.

Cezinha também é amigo de Messias, mas conta com um diferencial em relação a Wagner. O deputado é evangélico e tem usado isso para vencer resistências da oposição ao ministro.

Como a coluna revelou em primeira mão, Cezinha foi o responsável por intermediar a primeira conversa por telefone entre Messias e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

