Oscar e papel em O Poderoso Chefão: relembre carreira de Diane Keaton

Diane Keaton teve uma carreira de sucesso. Ao longo da trajetória no cinema, a estrela fez papéis emblemáticos e chegou a ganhar um Oscar de Melhor Atriz. Ela morreu aos 79 anos, neste sábado (11/10), informou a revista People.
Keaton ficou famosa em 1970, com o papel em O Poderoso Chefão e as diversas colaborações com o diretor Woody Allen. Em 1977, ela ganhou o Oscar com a aclamada comédia romântica Noivo Neurótico, Noiva Nervosa.
Em 1981, ela voltou a ser indicada na premiação, pelo papel de Louise Bryant, em Reds.
Atriz Diane Keaton
Diane Keaton
Atriz Diane Keaton
Diane Keaton com os filhos
Dexter Keaton e Diane Keaton
Jack Nicholson e Diane Keaton em ‘Alguém tem que ceder’, de 2003
Estreia no cinema
A estreia de Diane Keaton no cinema foi em As Mil Faces do Amor. No entanto, a grande chance de Diane veio após Francis Ford Coppola a escalar para viver Kay Adams — a namorada de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino — em O Poderoso Chefão.
“Acho que a coisa mais gentil que alguém já fez por mim foi quando fui escalada para atuar em O Poderoso Chefão sem nem ter lido o livro. Eu não sabia de nada”, disse Keaton em uma entrevista para a People, em 2022. “Eu estava apenas fazendo testes. Acho que foi incrível para mim. E aí eu tive que ler o livro.”
O filme foi um sucesso e ganhou o Oscar de Melhor Filme. Keaton reprisou o papel em O Poderoso Chefão Parte II, de 1974, que também foi um triunfo e ganhou o Oscar de Melhor Filme. Ela retornou em O Poderoso Chefão Parte III, de 1990, o último longa da saga.
Diane Keaton também trabalhou em Alguém Tem que Ceder, O Pai da Noiva, Do Jeito que Elas Querem, Presente de Grego, O Clube das Desquitadas e Minha Mãe Quer que Eu Case.
Em 2021, Keaton estrelou o videoclipe de Justin Bieber, Ghost. Ela também era uma usuária assídua do Instagram, postando atualizações sobre sua vida, reflexões sobre a carreira e amizades, e elogiando aqueles que amava.