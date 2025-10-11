11/10/2025
Ossada e bolsa de mulher desaparecida são achadas meses após sumiço

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso (PCMT) localizou, nessa sexta-feira (10/10), uma ossada e uma bolsa com documentos em nome de Aline Cristiane Rocha Lourenço, de 41 anos, que estava desaparecida desde 27 de junho deste ano.

A descoberta foi feita por investigadores da delegacia de Alto Boa Vista, em uma região de mata próximo ao lixão de Alto Boa Vista, localizada a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade.

Aline estava sendo procurada desde quando o gerente da fazenda em que ela trabalhava registrou um boletim de ocorrência, no dia 29 de junho. À polícia, ele relatou que a funcionária foi ao centro da cidade acompanhada de uma colega de trabalho e, desde então, não foi mais vista.

Diante da denúncia, a equipe da Delegacia de Alto Boa Vista deu início à investigação e passou a realizar buscas pela vítima.

Investigação

Conforme apontado pela polícia, os indícios indicam que a mulher foi assassinada após denunciar um traficante, que acabou preso, e também devido a dívidas de drogas, visto que ela era usuária de substâncias ilícitas.

Nesta semana, os policiais civis receberam uma denúncia anônima sobre a possível localização do corpo da vítima. Uma equipe foi até o local indicado e encontrou a ossada e uma bolsa com os documentos.

“Todos os indícios apontam que seja ela. Claro que a perícia da Politec é o que confirmará, mas as investigações apontaram para o local e a documentação dela foi encontrada junto com o corpo”, afirmou o delegado Daniel Antônio de Moura Neto, à frente da investigação do caso.

Ainda conforme o delegado, as apurações apontam que ela foi morta na cidade e esquartejada para ser levada para o local em que o corpo foi enterrado, possivelmente para caber no porta-malas do veículo que foi utilizado.

Os peritos notaram, também, que ela teve lesões por todo o corpo, sendo uma maior na cabeça, que aparenta ser de uma forte pancada.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no crime e as circunstâncias do homicídio.

