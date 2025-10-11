ossada-e-bolsa-encontradas:-mulher-denunciou-traficante-antes-de-sumir

Aline Cristiane Rocha Lourenço, de 41 anos, — a mulher que estava desaparecida desde junho deste ano e teve, supostamente, os restos mortais encontrados nessa sexta-feira (10/10) — teria denunciado um traficante pouco tempo antes de morrer.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso (PCMT), os indícios indicam que ela foi assassinada após a denúncia e também devido a dívidas de drogas, visto que ela era usuária de substâncias ilícitas.

Leia também

Ela ainda teria sido esquartejada, possivelmente para caber no porta-malas e facilitar o transporte até o local em que o corpo foi enterrado,

Possível desfecho

Nessa sexta-feira (10/10), investigadores localizaram uma ossada e uma bolsa com documentos em nome de Aline Cristiane. A descoberta foi feita por investigadores da Delegacia de Alto Boa Vista, em uma região de mata próximo ao lixão de Alto Boa Vista, localizada a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade.

Aline estava sendo procurada desde quando o gerente da fazenda em que ela trabalhava registrou um boletim de ocorrência, no dia 29 de junho.

À polícia, ele relatou que a funcionária foi ao centro da cidade no dia 27 daquele mês, acompanhada de uma colega de trabalho e, desde então, não foi mais vista.

Diante da denúncia, a equipe da Delegacia de Alto Boa Vista deu início à investigação e passou a realizar buscas pela vítima, que podem ter tido um desfecho nessa sexta.

Após uma denúncia anônima sobre a possível localização do corpo da vítima, uma equipe foi até o local indicado e encontrou a ossada e uma bolsa com os documentos.

“Todos os indícios apontam que seja ela. Claro que a perícia da Politec é o que confirmará, mas as investigações apontaram para o local e a documentação dela foi encontrada junto com o corpo”, afirmou o delegado Daniel Antônio de Moura Neto, à frente da investigação do caso.

Os peritos notaram que ela sofreu lesões por todo o corpo, sendo uma maior na cabeça, que aparenta ser de uma forte pancada.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no crime e as circunstâncias do homicídio.