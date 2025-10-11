Ossada encontrada em SC é de mulher que desapareceu em 2016

A ossada humana encontrada por moradores de Mafra (SC), em 25 de julho deste ano, foi identificada. Após laudo pericial, foi confirmado que os restos mortais pertencem a Rosane Kohler (foto em destaque), que desapareceu em 15 de outubro de 2016 aos 51 anos.

A irmã de Rosane, Luciana Kohler, ressaltou o fim da angústia na busca, mas também a frustração pelo fim da esperança.

“Tínhamos a esperança de te encontrar viva. Mas não foi. Essa ossada que foi encontrada colocou um fim a nove anos de angústia”, publicou Luciana em uma rede social.

A irmã ainda conta que a família percebeu o desaparecimento de Rosane no dia 20 de outubro de 2016. Durante todos esses anos, amigos e familiares buscaram informações do que teria acontecido com ela, até que foi notificada uma nova pista em julho de 2025.

“Ali começou mais uma luta para saber se era você. E veio a notícia que sim, os restos mortais eram seus. Nossos mundos desabaram, quantas perguntas… O porquê isso foi acontecer com você, mana? Uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito”, disse.

“Mulher guerreira, uma pessoa tão especial que eu amava tanto e vou continuar amando. Hoje você não está mais jogada no mato, agora você teve um enterro digno, como você merece”, acrescentou a irmã.

