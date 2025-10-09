Ossada humana é encontrada ao lado de delegacia em Goiânia

Goiânia – Uma ossada humana foi encontrada nessa quarta-feira (8/10) em um terreno ao lado do 7º Distrito Policial, no Jardim América, na capital goiana. Os ossos foram localizados por trabalhadores de uma empresa que iniciavam a demolição de uma casa no local para a construção de um prédio.

Os restos mortais foram completamente extraídos do local e seguiram para exame antropológico. O laudo cadavérico será expedido em aproximadamente 30 dias. A suspeita é de que eles pertençam a um homem adulto.

De acordo com informações preliminares, os ossos estavam enterrados a aproximadamente dois metros de profundidade. O terreno abriga uma casa e um barracão, e, segundo moradores da região, o espaço era frequentemente utilizado por usuários de drogas.

Investigação do caso

Assim que os restos mortais foram detectados, a área foi isolada e policiais foram acionados para realizar a perícia. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), os agentes seguem trabalhando na apuração das circunstâncias em que a morte ocorreu, bem como na identificação da vítima.

Os trabalhos tiveram com o apoio de profissionais da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que auxiliaram na escavação; da Polícia Militar de Goiás (PMGO), do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e da Polícia Técnico-Científica.