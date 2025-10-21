21/10/2025
Otávio Augusto comenta polêmica com Grazi Massafera: “Não tem sentido”

Otávio Augusto comentou o episódio polêmico em que teria ignorado Grazi Massafera durante as gravações da novela “Tempos Modernos”, em 2005. Em entrevista à coluna Gente, o ator afirmou não se recordar do episódio e que, para ele, “não tem sentido”, mas destacou que não está sugerindo que a história foi inventada e que tudo pode ter sido apenas “uma impressão”.

Augusto afirmou que, embora não queira dizer que Grazi tenha mentido, para ele o relato “não tem sentido”: “E, se aconteceu, não foi nada importante nem ofensivo. Tanto que não me lembro. Também acho que, se tivesse sido algo sério, alguém teria notado. Ali havia diretores, produtores… Ninguém permitiria esse tipo de comportamento”.

Foto: Divulgação
Grazi MassaferaFoto: Divulgação
Crédito: Reprodução TV Globo
Lilia Cabral gravou vídeo elogiando e dando dicas para Grazi Massafera, que fará vilã no horário nobreCrédito: Reprodução TV Globo
Divulgação/Globo
Arminda (Grazi Massafera) em “Três Graças”Divulgação/Globo
Crédito: Globo - Estevam Avellar
Grazi Massafera será Arminda em “Três Graças”, nova novela das 21h da GloboCrédito: Globo – Estevam Avellar
Crédito: GShow - @fernando_tomaz
Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã ArmindaCrédito: GShow – @fernando_tomaz
Crédito: GShow - @fernando_tomaz
Em “Três Graças”, próxima novela das 21h da Globo, Grazi Massafera será a vilã ArmindaCrédito: GShow – @fernando_tomaz

O ator comentou que tudo pode ter sido apenas uma impressão e destacou que as pessoas podem interpretar a mesma situação de formas diferentes: “Tem um lado da ciência que gosto muito, que é o da inteligência cinestésica – aquela sensação de ‘já vivi isso’, sabe? A gente sente algo, uma lembrança, um desconforto, sem saber exatamente de onde vem”.

Para encerrar o assunto, Otávio lamentou mais uma vez e afirmou que não guarda mágoa e que não se deixa afetar pelo episódio: “Acho que pode ter sido isso, uma manifestação emocional, uma impressão. Não é mentira, mas também não é necessariamente um fato objetivo. Se ela se sentiu mal, lamento. Não guardo mágoa, nem dou bola”, encerrou.

Grazi revelou que, na época, Augusto se recusou a contracenar com ela: “Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele”, contou a atriz, que acaba de estrear como a grande vilã de “Três Graças”. Massafera relatou ainda que anos depois, ao voltarem a trabalhar juntos, os dois conversaram sobre o episódio, e o ator pediu desculpas.

Ao portal LeoDias, Grazi reforçou que a situação ficou no passado: “Ficou lá. Só foi uma lembrança que a jornalista me perguntou e eu falei. Otávio é maravilhoso”. Massafera aproveitou ainda para destacar outros colegas que a ajudaram, como Sônia Braga, Ana Paula Arósio e Walderez de Barros, ressaltando o carinho que recebeu de vários atores ao longo da carreira

