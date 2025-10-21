Otávio Augusto dá nova resposta ao desabafo de Grazi Massafera

21/10/2025
Otávio Augusto voltou a comentar as declarações de Grazi Massafera sobre o início de sua trajetória na televisão.

Em entrevista à coluna GENTE, o ator afirmou não se recordar do episódio citado pela atriz, que relatou ter sido ignorada por ele durante as gravações da novela Tempos Modernos (2010).

“Não foi nada importante”

“Não quero dizer com isso que ela tenha inventado, mas, para mim, não tem sentido. E, se aconteceu, não foi nada importante nem ofensivo. Tanto que não me lembro. Também acho que, se tivesse sido algo sério, alguém teria notado. Ali havia diretores, produtores… Ninguém permitiria esse tipo de comportamento”, declarou Otávio, que acredita se tratar de um possível mal-entendido ou de uma percepção pessoal de Grazi.

Relembre o desabafo

Atualmente interpretando a vilã Arminda em Três Graças, novela que sucedeu Vale Tudo na TV Globo, Grazi havia contado em entrevista recente que enfrentou resistência e críticas quando começou na emissora. Ao lembrar da época, ela mencionou o veterano:

“Ele não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele. Isso aconteceu outras vezes”. Segundo a atriz, anos mais tarde, os dois retomaram o contato e conversaram sobre o ocorrido: “Ele pegou minha mão e disse: ‘É uma honra trabalhar com você. Desculpe o que aconteceu’”.

Fato objetivo

Otávio Augusto reforçou que não mantém proximidade com a intérprete e procurou minimizar o episódio. Para ele, o caso pode ter sido resultado de uma impressão subjetiva.

“Tem um lado da ciência que gosto muito, que é o da inteligência cinestésica — aquela sensação de ‘já vivi isso’, sabe? A gente sente algo, uma lembrança, um desconforto, sem saber exatamente de onde vem. Acho que pode ter sido isso, uma manifestação emocional, uma impressão. Não é mentira, mas também não é necessariamente um fato objetivo. Se ela se sentiu mal, lamento. Não guardo mágoa, nem dou bola para isso. Sigo em frente”, concluiu o ator.

