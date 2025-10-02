Otávio Mesquita exige retratação de Juliana Oliveira após denúncia

Otávio Mesquita entrou na Justiça contra Juliana Oliveira após ser acusado de assédio sexual. Em abril, o apresentador processou a humorista, pedindo R$ 50 mil por danos morais e calúnia.

Agora, o apresentador fez um novo pedido à Justiça, exigindo que a humorista faça uma retratação pública nas redes sociais caso ele vença a ação. As informações são da Folha de S.Paulo.

Juliana Oliveira

Ela integrou o elenco do The Noite, no SBT

Otávio Mesquita

A disputa judicial teve início depois que Juliana afirmou ter sido assediada por Mesquita durante uma gravação do programa The Noite, em 2016. Segundo a comediante, ela foi agarrada e apalpada mesmo tentando resistir fisicamente.

Relembre o caso

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, denunciou Otávio Mesquita por assédio sexual durante uma gravação do programa, realizada em 2016.

Segundo a humorista, Mesquita tocou seus seios e região íntima sem consentimento, a imobilizou com as pernas e simulou relação sexual no palco.

O apresentador disse que o conteúdo era uma brincadeira combinada e pediu desculpas caso tenha sido mal interpretado. No entanto, Juliana contestou a versão e disse que denunciou a atitude para a equipe do programa.