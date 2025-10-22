Otávio Müller diz como Francisco tem superado a morte de Preta Gil: “Trabalho ajuda”

Otávio Müller foi o primeiro marido de Preta Gil (1974-2025) e é o pai do único filho da cantora, Francisco Gil. Em entrevista ao Gshow, o ator contou como a família tem lidado com o momento difícil da morte da artista, que faleceu em julho deste ano, após uma longa luta contra um câncer de intestino.

“Ontem fez três meses. Estamos na luta, sendo fortes. Não tem outro jeito”, disse Otávio durante a gravação da vinheta de fim de ano da Globo, nesta terça-feira (21/10).

O ator contou como o filho, Francisco Gil, tem superado a dor da morte da mãe. “Meu filho está voltando de uma turnê pela Europa. Acho que o trabalho sempre ajuda, é uma maneira de continuar vivo. Estar no palco também é uma coisa que a Preta gostava, curtia, estamos mantendo, [Gilberto] Gil fazendo show, nós trabalhando, estamos continuando”, pontuou.

Preta Gil e Otávio Müller foram casados entre 1994 e 1995. O namoro entre os dois começou em 1990, quando ela tinha 16 anos e ele 26. Eles se casaram e tiveram Francisco Gil, mas se separaram no ano seguinte.

A cantora faleceu em decorrência de um câncer colorretal, quando estava em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ela estava em um tratamento experimental contra a doença e não resistiu após a última tentativa não ser bem-sucedida.