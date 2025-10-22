22/10/2025
Otávio Muller emociona ao falar de Francisco Gil após morte de Preta

Escrito por Metrópoles
Otávio Muller falou com emoção sobre o momento delicado que ele e o filho, Francisco Gil, estão vivendo após a morte de Preta Gil. A cantora faleceu em julho deste ano, em meio a um tratamento de um câncer no intestino.

“Ontem fez três meses. Estamos na luta, sendo fortes. Não tem outro jeito”, disse o artista, em entrevista ao gshow durante as gravações da tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo.

Otávio, que foi o primeiro marido de Preta e é pai do único filho da cantora, contou que o trabalho tem sido um importante aliado no processo de superação. Francisco Gil integra o trio Gilsons.

“Meu filho está voltando de uma turnê pela Europa. Acho que o trabalho sempre ajuda, é uma maneira de continuar vivo. Estar no palco também é uma coisa que a Preta gostava, curtia. Estamos mantendo isso, [Gilberto] Gil fazendo show, nós trabalhando, estamos continuando”, completou Otávio Muller.

