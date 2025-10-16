16/10/2025
Ouça áudios em que Gracyanne detalha relação com João Vicente

O suposto relacionamento entre a influenciadora Gracyanne Barbosa e o ator João Vicente de Castro pegou muita gente de surpresa e tem causado polêmica nas redes sociais. A coluna teve acesso a áudios da musa fitness em que ela detalha sua relação com o galã de Vale Tudo. O artista, no entanto, negou o namoro e disse que nunca ficou com a ex de Belo. Quem está mentindo?

Em áudios de abril de 2025, obtidos pela coluna Fabia Oliveira, Gracyanne Barbosa encheu João Vicente de elogios. “O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa agrega muito pra mim. Além de ser gato, culturalmente né? É um cara de uma outra vida. O pouco que eu estive com ele eu aprendo muito, isso é bacana”, disse.

Em outro momento, a musa fitness ressaltou, no entanto, que não estava “inteira” na relação: “Mas eu não tô inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem tá ficando nesse momento, depois que eu dei a declaração de querer voltar, a gente conversou e tamo dando um tempo.”

Na mesma época em que estava conhecendo João Vicente melhor, Gracyanne concedeu entrevista a Leo Dias e admitiu que gostaria de voltar a namorar com o cantor Belo. Isso interferiu no seu relacionamento com o ator de Vale Tudo.

Folga

Em outro trecho, ela admite que eles se encontravam nos dias de folga dele, mas que o affair tinha esfriado. “Confesso que no domingo, um dia que a gente sempre estava junto, esperei ele me chamar, mandei um memes no Instagram, mas não me chamou não. Mas vai ser no tempo certo”, comentou.

À coluna Fabia Oliveira, João Vicente de Castro negou que tenha vivido um relacionamento com a influenciadora. “Adoro a Gra, mas vi poucas vezes. Acho uma mulher super legal, mas nunca ficamos”, comentou o ator.

A coluna apurou, no entanto, que apesar dessa confusão envolvendo o suposto romance, Gracyanne Barbosa está “encantada” com o galã de Vale Tudo. É comum entre pessoas mais próximas ver a musa fitness elogiar João Vicente. Eita!

O suposto romance entre Gracyanne e o ator da TV Globo foi revelado pelo colunista Leo Dias nesta quinta-feira (16/10). A coluna Fabia Oliveira trouxe detalhes, informando que os teriam dado início ao affair em abril. João Vicente estava usando suas folgas nas gravações aos domingos para se encontrar com a famosa.

