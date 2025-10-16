Ouça áudios em que Gracyanne detalha relação com João Vicente

O suposto relacionamento entre a influenciadora Gracyanne Barbosa e o ator João Vicente de Castro pegou muita gente de surpresa e tem causado polêmica nas redes sociais. A coluna teve acesso a áudios da musa fitness em que ela detalha sua relação com o galã de Vale Tudo. O artista, no entanto, negou o namoro e disse que nunca ficou com a ex de Belo. Quem está mentindo?
Detalhes
Em áudios de abril de 2025, obtidos pela coluna Fabia Oliveira, Gracyanne Barbosa encheu João Vicente de elogios. “O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa agrega muito pra mim. Além de ser gato, culturalmente né? É um cara de uma outra vida. O pouco que eu estive com ele eu aprendo muito, isso é bacana”, disse.
Em outro momento, a musa fitness ressaltou, no entanto, que não estava “inteira” na relação: “Mas eu não tô inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem tá ficando nesse momento, depois que eu dei a declaração de querer voltar, a gente conversou e tamo dando um tempo.”
Na mesma época em que estava conhecendo João Vicente melhor, Gracyanne concedeu entrevista a Leo Dias e admitiu que gostaria de voltar a namorar com o cantor Belo. Isso interferiu no seu relacionamento com o ator de Vale Tudo.
João Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa vivem affair
Gracyanne e João Vicente de Castro
Gracyanne Barbosa e João Vicente engataram romance
Gracyanne Barbosa está saindo com o ator João Vicente
Gracyanne Barbosa choca ao mostrar cicatriz no joelho
Gracyanne Barbosa recebe presente romântico em casa após alta médica
Folga
Em outro trecho, ela admite que eles se encontravam nos dias de folga dele, mas que o affair tinha esfriado. “Confesso que no domingo, um dia que a gente sempre estava junto, esperei ele me chamar, mandei um memes no Instagram, mas não me chamou não. Mas vai ser no tempo certo”, comentou.
À coluna Fabia Oliveira, João Vicente de Castro negou que tenha vivido um relacionamento com a influenciadora. “Adoro a Gra, mas vi poucas vezes. Acho uma mulher super legal, mas nunca ficamos”, comentou o ator.
A coluna apurou, no entanto, que apesar dessa confusão envolvendo o suposto romance, Gracyanne Barbosa está “encantada” com o galã de Vale Tudo. É comum entre pessoas mais próximas ver a musa fitness elogiar João Vicente. Eita!
O suposto romance entre Gracyanne e o ator da TV Globo foi revelado pelo colunista Leo Dias nesta quinta-feira (16/10). A coluna Fabia Oliveira trouxe detalhes, informando que os teriam dado início ao affair em abril. João Vicente estava usando suas folgas nas gravações aos domingos para se encontrar com a famosa.
Ouça: