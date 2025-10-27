Ouro inédito! Henrique Marques é campeão no Mundial de Taekwondo

Henrique Marques é campeão mundial de Taekwondo. O brasileiro venceu o chinês Qizhang Xiang, por 2 x 0, na categoria até 80kg nesta segunda-feira (27/10). O atleta de 21 anos entrou para a história como o primeiro atleta do Brasil a conquistar uma medalha de ouro na categoria masculina do torneio.
Maria Clara Pacheco já havia inaugurado o topo do pódio para o Brasil no campeonato mundial, disputado em Wuxi, na China. A paulista conquistou a medalha de ouro ao derrotar Kim Yu-Jin, campeã olímpica em Paris, por 2 x 0.
Leia também
-
Conheça Maria Clara Pacheco, campeã mundial de Taekwondo
-
É ouro! Maria Clara Pacheco conquista o título do Mundial de Taekwondo
O brasileiro garantiu a vitória no primeiro round, por 2 x 1, ao acertar um chute no colete do adversário. Na etapa seguinte a pontuação terminou empatada em 0 x 0. No critério de desempate, Henrique obteve vantagem e se sagrou campeão.