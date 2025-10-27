Outro Corinthians: clube de Cabo Verde joga até de verde e inspira paixão pelo futebol

Imagina o Corinthians entrando em campo com um uniforme verde? No Brasil, a ideia seria impensável. Mas essa é a realidade em Cabo Verde, país africano que disputará sua primeira Copa do Mundo em 2026.

Por lá, existe um Corinthians que veste não apenas verde, cor associada ao rival Palmeiras, mas qualquer uniforme que apareça. O Corinthians São Vicente vive uma rotina bem distante do glamour do futebol profissional. Fundado em 1987, o clube é formado por voluntários, não paga salários e sobrevive com doações.

A inspiração para o nome e o escudo veio do Corinthians Paulista. A ideia surgiu depois que um dos fundadores encontrou uma reportagem sobre o clube brasileiro nas páginas da Placar, no fim dos anos 1980. Na época, um grupo de garotos do bairro Alto São Nicolau, na Ilha de São Vicente, costumava jogar bola nas ruas.

Com o passar dos anos, o Corinthians de Cabo Verde chegou a tentar contato com o clube paulista em busca de material esportivo para as categorias de base, mas a parceria não avançou. Ainda assim, o vínculo simbólico permanece vivo.

Cabo Verde na Copa do Mundo

A seleção caboverdiana será uma das novidades no Mundial de 2026, nos Estados Unidos. A equipe conquistou a classificação histórica ao superar Camarões nas Eliminatórias Africanas e garantir vaga direta para a Copa.

O feito ganha ainda mais destaque considerando que o país não possui uma liga profissional estruturada. A maioria dos jogadores atua em clubes de menor expressão em Portugal, Turquia, França, Bulgária, Hungria e Azerbaijão.

Para um arquipélago de pouco mais de meio milhão de habitantes, o sucesso no futebol é símbolo de perseverança, e o Corinthians São Vicente é parte viva dessa história.