Outro João? Mensagem revela que Gracyanne falava de ator de Vale Tudo

Após a coluna Fábia Oliveira divulgar áudios em que Gracyanne Barbosa detalhava sua relação com João Vicente de Castro, a influenciadora veio a público, nesta quinta-feira (18/10), negar que estivesse se referindo ao ator.

No entanto, uma mensagem obtida com exclusividade pela coluna, mostra que a história não é bem essa.

Leia também

Esclarecimento nas redes

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gracyanne afirmou que os áudios divulgados não diziam respeito ao intérprete de Vale Tudo:

“A gente está dando muita risada. Eu e o João [Vicente Castro] não temos nada a ver. Eu sei que vocês estão ouvindo uns áudios aí, mas, gente, é uma outra pessoa. Obviamente, quando eu tiver uma pessoa — não estou tendo nada sério com ninguém, [vocês vão saber] por enquanto meu par está sendo a muleta que está em cima da cama.”

“Foi exatamente isso”

A coluna teve acesso a mensagens enviadas por Gracyanne na mesma época em que ela deu uma entrevista em que admitiu publicamente o desejo de reatar o relacionamento com Belo — declaração que, segundo relatos, teria esfriado seu envolvimento com João Vicente.

Na conversa, ao ser informada de que sua fala teria “afundado o João Vicente e inflado o ego do Belo”, a influenciadora respondeu de forma direta: “foi exatamente isso”.

O registro contradiz o discurso recente da musa fitness, que afirmou estar se relacionando com outra pessoa.

Relembre

O suposto relacionamento entre Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro surpreendeu o público e gerou grande repercussão nas redes sociais.

A coluna teve acesso a áudios em que a influenciadora detalha seu envolvimento com o ator, enquanto João Vicente nega ter vivido qualquer romance com a ex de Belo.

Nos áudios de abril de 2025, Gracyanne elogiou o ator, afirmando que ele é “maravilhoso em todos os sentidos” e que aprendeu muito com ele. Apesar disso, destacou que não estava completamente envolvida e que os dois estavam apenas dando um tempo.

Na mesma época, a influenciadora concedeu entrevista a Leo Dias, na qual declarou querer voltar a namorar com o cantor Belo — atitude que, segundo fontes, esfriou o relacionamento com João Vicente.

Ela também contou que os encontros aconteciam principalmente nos dias de folga do ator, mas que o affair já estava mais lento.

João Vicente reforçou que nunca manteve um relacionamento com Gracyanne, afirmando que a viu apenas algumas vezes.