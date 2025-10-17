Outro João? Mensagem revela que Gracyanne falava de ator de Vale Tudo

Após a coluna Fábia Oliveira divulgar áudios em que Gracyanne Barbosa detalhava sua relação com João Vicente de Castro, a influenciadora veio a público, nesta quinta-feira (18/10), negar que estivesse se referindo ao ator.
No entanto, uma mensagem obtida com exclusividade pela coluna, mostra que a história não é bem essa.
Leia também
-
Ouça áudios em que Gracyanne detalha relação com João Vicente
-
Gracyanne se explica após ser desmentida por João Vicente sobre affair
-
João Vicente diz que Gracyanne mente e que a questionou após áudios
-
Gracyanne Barbosa e João Vicente se manifestam sobre romance
Esclarecimento nas redes
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gracyanne afirmou que os áudios divulgados não diziam respeito ao intérprete de Vale Tudo:
“A gente está dando muita risada. Eu e o João [Vicente Castro] não temos nada a ver. Eu sei que vocês estão ouvindo uns áudios aí, mas, gente, é uma outra pessoa. Obviamente, quando eu tiver uma pessoa — não estou tendo nada sério com ninguém, [vocês vão saber] por enquanto meu par está sendo a muleta que está em cima da cama.”
“Foi exatamente isso”
A coluna teve acesso a mensagens enviadas por Gracyanne na mesma época em que ela deu uma entrevista em que admitiu publicamente o desejo de reatar o relacionamento com Belo — declaração que, segundo relatos, teria esfriado seu envolvimento com João Vicente.
Na conversa, ao ser informada de que sua fala teria “afundado o João Vicente e inflado o ego do Belo”, a influenciadora respondeu de forma direta: “foi exatamente isso”.
O registro contradiz o discurso recente da musa fitness, que afirmou estar se relacionando com outra pessoa.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Gracyanne Barbosa está saindo com o ator João Vicente
Instagram/Reprodução2 de 7
Saiba detalhes do assalto que vitimou Gracyanne Barbosa no Rio
TV Globo/Reprodução3 de 7
Gracyanne Barbosa choca ao mostrar cicatriz no joelho
Instagram/Reprodução4 de 7
João Vicente de Castro
Reprodução5 de 7
Gracyanne e João Vicente de Castro
Reprodução/Instagram6 de 7
Gracyanne Barbosa e João Vicente engataram romance
Reprodução/Redes sociais7 de 7
João Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa vivem affair
Relembre
O suposto relacionamento entre Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro surpreendeu o público e gerou grande repercussão nas redes sociais.
A coluna teve acesso a áudios em que a influenciadora detalha seu envolvimento com o ator, enquanto João Vicente nega ter vivido qualquer romance com a ex de Belo.
Nos áudios de abril de 2025, Gracyanne elogiou o ator, afirmando que ele é “maravilhoso em todos os sentidos” e que aprendeu muito com ele. Apesar disso, destacou que não estava completamente envolvida e que os dois estavam apenas dando um tempo.
Na mesma época, a influenciadora concedeu entrevista a Leo Dias, na qual declarou querer voltar a namorar com o cantor Belo — atitude que, segundo fontes, esfriou o relacionamento com João Vicente.
Ela também contou que os encontros aconteciam principalmente nos dias de folga do ator, mas que o affair já estava mais lento.
João Vicente reforçou que nunca manteve um relacionamento com Gracyanne, afirmando que a viu apenas algumas vezes.