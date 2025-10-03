O Halloween está chegando e e com ele muitas reviravoltas amorosas no ar! Segundo as teorias que envolvem o misticismo, a nossa vida amorosa é um espelho de nossas ações que juntas formam o Karma – ação e reação.

Veja o que espera os nativos de cada signo neste mês. No campo amoroso, arianos podem se voltar para o passado; cobranças abalam taurinos; triângulo amoroso para Gêmeos; resiliência para Câncer; virada da sorte amorosa para Sagitário; união para Leão; amizade se transforma em amor para Escorpião; término para Capricórnio; auto sabotagem para Virgem; lutar contra o ego para Aquário; aproximação para Peixes; sedução para Libra.

Librianos se despedem do céu astrológico em 23 de outubro às 00:51 h da tarde e abrem o sol para Escorpião! Significa dizer que quem nascer no dia 23/10 até 00:51 h da noite ainda é regido pelo signo da balança. Nasceu às 00h51 já é escorpiano. Portanto, pessoas que nascem no mesmo dia do mesmo mês e mesmo ano podem ter signos solares diferentes, sim!

Outubro no amor: as previsões do baralho cigano

Essa leitura contempla duas etapas: a 1ª até dia 23/10 enquanto está no signo de Libra e a 2ª que já oferece mudanças de energia para receber o signo de Escorpião.

