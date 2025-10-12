Outubro Rosa: Acre estima 70 novos casos de câncer do colo do útero e já soma 115 de mama em 2025

Durante o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e de colo do útero, instituições de saúde do Acre intensificam o alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A campanha, que ganha força em todo o país, tem relevância especial no estado, onde cerca de 70 novos casos de câncer do colo do útero são estimados por ano, segundo dados da rede pública de Saúde.

Com relação ao câncer de mama, o estado acreano já registrou 115 casos confirmados do dia 1º de janeiro a 1º de outubro, número que já chega a 87% do total do ano de 2024, que teve 132 novos casos da doença.

Já entre os anos de 2023 a 2025, o Acre registrou, ainda, 391 novos casos de câncer de mama, sendo a grande maioria entre mulheres, apontam os números levantados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura. Entre as formas de prevenção a serem adotadas estão a realização de mamografias regulares, consultas médicas de rotina e a prática do autoexame são passos fundamentais para identificar alterações em estágios iniciais.

Segundo o Ministério da Saúde, a mamografia é capaz de detectar tumores ainda imperceptíveis ao toque, o que possibilita tratamentos menos invasivos e com maiores índices de sucesso. Em setembro, o Ministério da Saúde ampliou o acesso à mamografia pelo SUS.

Importância dos exames

Antes, o exame era indicado prioritariamente para mulheres entre 50 e 69 anos; agora, todas as mulheres a partir dos 40 anos podem realizá-lo gratuitamente. Quem possui histórico familiar de câncer deve iniciar o acompanhamento antes dessa faixa etária.

No Acre, para ter acesso, basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde o médico poderá solicitar o exame e encaminhar a paciente para o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), localizado em Rio Branco, referência no diagnóstico e acompanhamento de casos oncológicos no estado.

O Cecon atua não apenas na realização de exames e tratamentos, mas também na orientação sobre hábitos preventivos, como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e evitar o consumo de álcool e tabaco, fatores que podem reduzir significativamente o risco de desenvolvimento do câncer.

O câncer do colo do útero também está entre os principais desafios da saúde pública feminina no Acre. A prevenção, nesse caso, passa pelo exame Papanicolau, disponível em todas as unidades de saúde, e pela vacinação contra o HPV, oferecida gratuitamente para meninas e meninos.