Outubro Rosa: projeto gratuito promove aulão de funcional no Entorno
Outubro Rosa: projeto gratuito promove aulão de funcional no Entorno

O projeto gratuito Treino de Rua com a Equipe Cyborg vai promover, neste sábado (11/10), uma aula de funcional em comemoração ao Outubro Rosa. O evento começa às 18h, no Ginásio Poliesportivo Valparaíso II, no Entorno do Distrito Federal.

Daniel Ferreira Dias Borges, de 43 anos, conhecido como Cyborg, é o idealizador do projeto. O treinão funcional, que já está na sua 3ª edição, convida toda a comunidade de Valparaíso de Goiás para participar da aula gratuita.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Valparaíso, da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Os comerciantes do município também patrocinam o projeto social.

Com o lema “Vamos Evoluir 1% Todo Dia”, Daniel detalha que o treino foi especialmente preparado para a data. “Recebemos pessoas a partir de 8 anos até 80 anos. É um treino sem impacto, elaborado para todas as idades”, diz.

De acordo com o idealizador, um dos propósitos do projeto social é beneficiar a comunidade com mais saúde e qualidade de vida. Na última edição, cerca de 300 pessoas compareceram na aula.

“Venha se desafiar e suar a camisa. Chame a galera, vista o rosa e vamos celebrar a saúde e a vida”, convida.

Além do treino funcional, durante o evento também serão realizados mais de 100 sorteios totalmente gratuitos para os alunos participantes.

Treinão de funcional será realizado em comemoração ao Outubro Rosa

Projeto gratuito estimula o exercício físico no Entorno do DF

Treino nas ruas

Cyborg comenta que a ideia surgiu há 5 anos, durante a pandemia, quando decidiu fazer vídeos para demonstrar exercícios físicos. Depois, as gravações passaram a ser realizadas na rua.

“Algumas pessoas pediram para vir treinar comigo nessas gravações. O tempo foi passando, e mais pessoas ficaram interessadas. Eu fazia ao ar livre, em um espaço em Valparaíso mesmo. Comecei a comprar alguns aparelhos, corda, peso e anilhas. Dessa forma, fui dando uma iniciativa pra gente alavancar esse projeto”, contou Daniel. Atualmente, o Treino de Rua tem entre 80 e 100 alunos.

Com o sucesso do projeto e o aumento de alunos, o educador físico decidiu procurar um local mais amplo, em que há um suporte maior para a prática física, contando com banheiros e bebedouros de água.

“Hoje tenho um espaço que foi cedido pela Secretaria de Esporte e Cultura de Valparaíso. Nesse ginásio, a gente tem a estrutura que necessitava, com um espaço coberto. As aulas acontecem em três dias na semana: segunda, quarta e sexta. Na parte da manhã, às 7h30, e à noite, às 18h30″, diz Cyborg.

