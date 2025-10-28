Ozempic e amamentação: posso usar o remédio enquanto amamento? Veja

Ele virou o queridinho das redes sociais e o nome mais comentado entre os remédios para emagrecer. O Ozempic, medicamento que contém a substância semaglutida, foi criado para tratar o diabetes tipo 2 — mas, com o tempo, passou a ser usado também para ajudar na perda de peso.

E, junto com a popularidade, veio uma dúvida que aparece com frequência entre mulheres que acabaram de ter bebê: será que posso usar Ozempic se estou amamentando?

A resposta mais segura é: ainda não.

O que se sabe até agora

Pesquisas recentes sugerem que apenas traços muito pequenos da semaglutida podem aparecer no leite materno. Mas o número de estudos é mínimo — e, quando o assunto é amamentação, a regra é clara: só usar o que se sabe que é seguro para o bebê. Por isso, a recomendação oficial ainda é evitar o uso durante o aleitamento.

Além disso, o Ozempic age diretamente no apetite e na digestão, o que pode levar a uma perda de peso rápida e a uma redução na ingestão de calorias. E, para quem está amamentando, comer bem é essencial para manter a energia e garantir a produção de leite.

O corpo da mulher no pós-parto está em plena recuperação. É um período que exige paciência e cuidado, não medidas drásticas

O foco deve estar em nutrir o corpo, não em restringi-lo. Isso inclui uma alimentação balanceada, sono (na medida do possível) e acompanhamento profissional.

Há também outro ponto: o bebê. Tudo o que a mãe consome pode, em algum nível, chegar até ele. E como o Ozempic é um medicamento novo, não há garantias de que seja totalmente seguro.

Existe alternativa?

Sim. Para mulheres que desejam perder peso no pós-parto, a recomendação é seguir estratégias mais suaves — como ajustes na dieta, apoio nutricional e atividades físicas compatíveis com a rotina da maternidade.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida