Ozempic face: o que é, por que acontece e como a nutrição pode prevenir

O que é o “Ozempic face”

Com a popularização de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, usados no tratamento da obesidade e diabetes tipo 2, surgiu o termo “Ozempic face”, que descreve a flacidez facial e aparência mais envelhecida após um emagrecimento rápido.

Esses medicamentos contêm semaglutida ou tirzepatida, substâncias que reduzem o apetite e melhoram o controle glicêmico. O problema é que a perda de peso acelerada nem sempre é apenas de gordura, há também redução de músculo e colágeno, essenciais para a firmeza da pele e o metabolismo.

Por que isso acontece

Durante o emagrecimento rápido, especialmente sem acompanhamento nutricional, o corpo perde massa magra e o tecido de sustentação da pele.

Isso pode causar flacidez, aspecto “murchado” e fadiga facial. Além disso, a queda na ingestão calórica pode reduzir nutrientes fundamentais para a síntese de colágeno, como vitamina C, cobre e zinco.

O resultado é um corpo mais leve, mas muitas vezes com perda de tônus e vitalidade.

Como a nutrição pode prevenir

A boa notícia é que a nutrição adequada ajuda a prevenir e até reverter esses efeitos.

Algumas estratégias simples fazem grande diferença:

✅ Aumente o consumo de proteínas magras (frango, peixe, carne vermelha, ovos, iogurte natural, whey protein).

✅ Inclua fontes de colágeno e vitamina C (laranja, kiwi, acerola, frutas vermelhas).

✅ Adicione antioxidantes naturais (cacau, chá verde, cúrcuma, vegetais coloridos).

✅ Priorize gorduras boas (abacate, azeite, castanhas).

✅ Mantenha hidratação constante — essencial para elasticidade e saúde da pele.

E claro, o treino de força é indispensável para preservar massa magra e dar sustentação ao corpo.

O equilíbrio é o segredo

O “Ozempic face” não é apenas sobre estética — ele mostra a importância do equilíbrio entre emagrecimento e nutrição.

A perda de peso saudável acontece com planejamento, não pressa.

Por isso, o acompanhamento com nutricionista e médico é fundamental para garantir resultados duradouros, sem comprometer colágeno, saúde ou autoestima.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101