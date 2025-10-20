Ozempic face: o que é, por que acontece e como a nutrição pode prevenir

O que é o “Ozempic face”
Com a popularização de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, usados no tratamento da obesidade e diabetes tipo 2, surgiu o termo “Ozempic face”, que descreve a flacidez facial e aparência mais envelhecida após um emagrecimento rápido.
Esses medicamentos contêm semaglutida ou tirzepatida, substâncias que reduzem o apetite e melhoram o controle glicêmico. O problema é que a perda de peso acelerada nem sempre é apenas de gordura, há também redução de músculo e colágeno, essenciais para a firmeza da pele e o metabolismo.
Por que isso acontece
Durante o emagrecimento rápido, especialmente sem acompanhamento nutricional, o corpo perde massa magra e o tecido de sustentação da pele.
Isso pode causar flacidez, aspecto “murchado” e fadiga facial. Além disso, a queda na ingestão calórica pode reduzir nutrientes fundamentais para a síntese de colágeno, como vitamina C, cobre e zinco.
O resultado é um corpo mais leve, mas muitas vezes com perda de tônus e vitalidade.
Como a nutrição pode prevenir
A boa notícia é que a nutrição adequada ajuda a prevenir e até reverter esses efeitos.
Algumas estratégias simples fazem grande diferença:
✅ Aumente o consumo de proteínas magras (frango, peixe, carne vermelha, ovos, iogurte natural, whey protein).
✅ Inclua fontes de colágeno e vitamina C (laranja, kiwi, acerola, frutas vermelhas).
✅ Adicione antioxidantes naturais (cacau, chá verde, cúrcuma, vegetais coloridos).
✅ Priorize gorduras boas (abacate, azeite, castanhas).
✅ Mantenha hidratação constante — essencial para elasticidade e saúde da pele.
E claro, o treino de força é indispensável para preservar massa magra e dar sustentação ao corpo.
O equilíbrio é o segredo
O “Ozempic face” não é apenas sobre estética — ele mostra a importância do equilíbrio entre emagrecimento e nutrição.
A perda de peso saudável acontece com planejamento, não pressa.
Por isso, o acompanhamento com nutricionista e médico é fundamental para garantir resultados duradouros, sem comprometer colágeno, saúde ou autoestima.
Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .
*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.
