24/10/2025
Universo POP
P. Diddy é atacado com faca dentro da prisão, diz site americano

Escrito por Portal Leo Dias
p.-diddy-e-atacado-com-faca-dentro-da-prisao,-diz-site-americano

Sean “Diddy” Combs, o rapper conhecido como P. Diddy, foi atacado dentro da prisão em que está detido, em Nova York, segundo informações divulgadas pelo site TMZ. Fontes relataram que ele acordou na cela com uma faca pressionada contra o pescoço, em uma tentativa de agressão.

O episódio foi mencionado pela primeira vez durante a audiência de sentença que condenou o magnata da música a 50 meses de prisão. No entanto, não há confirmação sobre a data exata em que o ataque ocorreu. À época, um dos advogados de P. Diddy afirmou que o agressor era outro detento, armado com uma faca.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Globoplay
P. Diddy sofre ataque dentro da prisão, diz siteFoto: Reprodução/Globoplay
Reprodução: YouTube/News 12
Diddy em entrevista; rapper deve cumprir pouco mais de 4 anos de prisãoReprodução: YouTube/News 12
Reprodução: YouTube/Bad Boy Entertainment
P. Diddy no clipe da canção “Come To Me”, com Nicole ScherzingerReprodução: YouTube/Bad Boy Entertainment
Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Sean Diddy CombsReprodução

Preso desde setembro de 2024, o rapper já cumpriu 1 ano e 17 dias da pena total de 4 anos, 1 mês e 28 dias. Além do tempo na cadeia, ele também foi condenado ao pagamento de uma multa de US$ 500 mil.

P. Diddy foi considerado culpado por transporte com fins de prostituição, mas absolvido das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.

