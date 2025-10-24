P. Diddy é atacado com faca dentro da prisão, diz site americano

Sean “Diddy” Combs, o rapper conhecido como P. Diddy, foi atacado dentro da prisão em que está detido, em Nova York, segundo informações divulgadas pelo site TMZ. Fontes relataram que ele acordou na cela com uma faca pressionada contra o pescoço, em uma tentativa de agressão.

O episódio foi mencionado pela primeira vez durante a audiência de sentença que condenou o magnata da música a 50 meses de prisão. No entanto, não há confirmação sobre a data exata em que o ataque ocorreu. À época, um dos advogados de P. Diddy afirmou que o agressor era outro detento, armado com uma faca.

Preso desde setembro de 2024, o rapper já cumpriu 1 ano e 17 dias da pena total de 4 anos, 1 mês e 28 dias. Além do tempo na cadeia, ele também foi condenado ao pagamento de uma multa de US$ 500 mil.

P. Diddy foi considerado culpado por transporte com fins de prostituição, mas absolvido das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.