Pablo comenta bronca em fã durante show e explica mal-entendido sobre fotos

Em conversa com o portal LeoDias, o cantor Pablo explicou o episódio em que deu uma bronca em uma fã durante um show. Ele afirmou que gosta de tirar fotos com o público, mas não naquele momento em que está se entregando completamente no palco. O artista falou com o repórter Natan Balieiro, nos bastidores de uma apresentação em Itacoatiara, no Amazonas.

“Olha só, eu tava até conversando com o meu empresário por esses dias, que as pessoas têm essa ideia de que eu não gosto de foto. Eu respeito o momento do fã. Mas eu gostaria muito também de ressaltar que, no palco, a gente tá ali, o artista tá no palco ali para fazer uma entrega”, esclareceu.

Pablo, uma das atrações da 4ª ExpoFest Itacoatiara Pablo comenta conquista de Ferrari Homem joga lata no palco em que Pablo se apresenta, cantor se irrita e ameaça sair

“No camarim, eu recebo todo mundo normal. Após o show, recebo todo mundo normal, tiro foto, e tal. O momento que me desagrada e que realmente é um fato que eu não gosto de tirar, é naquele momento do show. Aí você desconcentra o artista, você não curte o show”, completou.

O artista ainda ressaltou que enquanto está no palco, a prioridade é a entrega do show. “Mas as pessoas, às vezes, querem aquele momento ali, que você faça o que elas querem, que tire a foto… e acabam ficando insatisfeitas. Mas você está ali para fazer uma entrega, para dar um show. É isso que, às vezes, me deixa aborrecido.”

“Aproveito aquele momento que é tão curto — uma hora e meia, duas horas de show. Eu quero me entregar, mostrar o que preparei, o que minha banda preparou para o público. Mas, às vezes, eles não entendem isso e querem a foto justamente naquele momento em que você está trabalhando. É divertido, claro, mas ainda assim é um trabalho. Eu estou ali para entregar”, finalizou.