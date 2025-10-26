Pablo comenta bronca em fã durante show e explica mal-entendido sobre fotos

26/10/2025
Em conversa com o portal LeoDias, o cantor Pablo explicou o episódio em que deu uma bronca em uma fã durante um show. Ele afirmou que gosta de tirar fotos com o público, mas não naquele momento em que está se entregando completamente no palco. O artista falou com o repórter Natan Balieiro, nos bastidores de uma apresentação em Itacoatiara, no Amazonas.

“Olha só, eu tava até conversando com o meu empresário por esses dias, que as pessoas têm essa ideia de que eu não gosto de foto. Eu respeito o momento do fã. Mas eu gostaria muito também de ressaltar que, no palco, a gente tá ali, o artista tá no palco ali para fazer uma entrega”, esclareceu.

Veja as fotos

Reprodução portal LeoDias/ montagem
Pablo, uma das atrações da 4ª ExpoFest ItacoatiaraReprodução portal LeoDias/ montagem
Foto / Portal LeoDias
Pablo comenta conquista de FerrariFoto / Portal LeoDias
Reprodução Instagram feira24horas
Homem joga lata no palco em que Pablo se apresenta, cantor se irrita e ameaça sairReprodução Instagram feira24horas

“No camarim, eu recebo todo mundo normal. Após o show, recebo todo mundo normal, tiro foto, e tal. O momento que me desagrada e que realmente é um fato que eu não gosto de tirar, é naquele momento do show. Aí você desconcentra o artista, você não curte o show”, completou.

O artista ainda ressaltou que enquanto está no palco, a prioridade é a entrega do show. “Mas as pessoas, às vezes, querem aquele momento ali, que você faça o que elas querem, que tire a foto… e acabam ficando insatisfeitas. Mas você está ali para fazer uma entrega, para dar um show. É isso que, às vezes, me deixa aborrecido.”

“Aproveito aquele momento que é tão curto — uma hora e meia, duas horas de show. Eu quero me entregar, mostrar o que preparei, o que minha banda preparou para o público. Mas, às vezes, eles não entendem isso e querem a foto justamente naquele momento em que você está trabalhando. É divertido, claro, mas ainda assim é um trabalho. Eu estou ali para entregar”, finalizou.

