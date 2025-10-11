11/10/2025
Pablo convida as venezuelanas Estefany & Gabriely para clássicos “Imprevistos” e “Megasena”

Escrito por Portal Leo Dias
pablo-convida-as-venezuelanas-estefany-&-gabriely-para-classicos-“imprevistos”-e-“megasena”

O cantor Pablo, consagrado como a maior referência do arrocha no Brasil, celebra sua trajetória de 20 anos com mais uma ousadia: a gravação das músicas “Imprevistos” e “Megasena”, desta vez em parceria com as artistas venezuelanas Estefany e Gabriely. O encontro aconteceu em Fortaleza, durante o projeto “Pablo 20 anos”, e agora ganha o mundo em um lançamento internacional.

As duas faixas carregam uma proposta única. “Imprevistos” traz a carga emocional e romântica já consagrada no repertório de Pablo, enquanto “Megasena” aposta na energia contagiante que conquistou multidões no Brasil. O diferencial está na interpretação: desta vez, os clássicos ganham versões em espanhol, na voz das latinas Estefany e Gabriely, ampliando o alcance para países hispanofalantes.

Veja as fotos

Reprodução/ Portal LeoDias
Pablo grava com as venezuelanas Estefany & GabrielyReprodução/ Portal LeoDias
Reprodução/ Portal LeoDias
Pablo grava com as venezuelanas Estefany & GabrielyReprodução/ Portal LeoDias
Portal LeoDias
Pablo do ArrochaPortal LeoDias
Divulgação
Pablo, o “Rei da Sofrência”Divulgação
Reprodução/ Portal LeoDias
Pablo grava com as venezuelanas Estefany & GabrielyReprodução/ Portal LeoDias

Com essa iniciativa, Pablo reafirma sua versatilidade e expande os limites do arrocha, rompendo fronteiras e consolidando sua música em novos territórios. A escolha por convidar duas jovens artistas da Venezuela reforça a abertura e o diálogo entre culturas, mostrando que o gênero pode emocionar em qualquer idioma.

O lançamento aconteceu no último dia 10 de outubro, simultaneamente em todas as plataformas de áudio e vídeo, e marcou o início de uma nova fase para o arrocha: do Brasil para o mundo.

É o arrocha atravessando fronteiras. É Pablo, Estefany e Gabriely em uma celebração internacional da música.

