29/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Pablo Marçal diz que Bolsonaro “tomaria um cacete do Lula” em 2026

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pablo-marcal-diz-que-bolsonaro-“tomaria-um-cacete-do-lula”-em-2026

O empresário Pablo Marçal afirmou que Jair Bolsonaro não venceria Lula em 2026, mesmo que pudesse disputar as eleições. Durante uma palestra em um de seus cursos, Marçal declarou que o ex-presidente não seria capaz de derrotar o petista “com a máquina na mão”.

“Na minha visão, Bolsonaro, mesmo elegível, ele voltando, ele perde. Toma um cacete do Lula. Porque Lula, voltando da cadeia, sem máquina na mão, ganhou dele. Agora, Lula trocando 35 ministros de tribunais superiores… Lula com a máquina na mão. Lula, na última eleição da vida dele, vai perder para o Bolsonaro? Vocês acham que perde?”, questionou o empresário.

3 imagensO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversa com jornalistas em Kuala Lampur sobre encontro com Donald Trump na Malásia.Pablo Marçal afirma que Bolsonaro perderia para Lula em 2026Fechar modal.1 de 3

O ex-presidente Jair Bolsonaro

HUGO BARRETO/METRÓPOLES
@hugobarretophoto2 de 3

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversa com jornalistas em Kuala Lampur sobre encontro com Donald Trump na Malásia.

Augusto Tenório/Metrópoles3 de 3

Pablo Marçal afirma que Bolsonaro perderia para Lula em 2026

Reprodução / Redes sociais

Pablo Marçal disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024 e ficou em terceiro lugar no primeiro turno, sendo superado por Ricardo Nunes (MDB), que foi reeleito, e Guilherme Boulos (PSol). Filiado ao PRTB, o empresário chegou a pedir o apoio de Bolsonaro.

Leia também

O ex-presidente, no entanto, apoiou Nunes, já que seu partido, o PL, integrava a administração do prefeito e defendeu a reeleição.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost