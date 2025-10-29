Pablo Marçal diz que Bolsonaro “tomaria um cacete do Lula” em 2026

O empresário Pablo Marçal afirmou que Jair Bolsonaro não venceria Lula em 2026, mesmo que pudesse disputar as eleições. Durante uma palestra em um de seus cursos, Marçal declarou que o ex-presidente não seria capaz de derrotar o petista “com a máquina na mão”.

“Na minha visão, Bolsonaro, mesmo elegível, ele voltando, ele perde. Toma um cacete do Lula. Porque Lula, voltando da cadeia, sem máquina na mão, ganhou dele. Agora, Lula trocando 35 ministros de tribunais superiores… Lula com a máquina na mão. Lula, na última eleição da vida dele, vai perder para o Bolsonaro? Vocês acham que perde?”, questionou o empresário.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O ex-presidente Jair Bolsonaro

HUGO BARRETO/METRÓPOLES

@hugobarretophoto 2 de 3

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversa com jornalistas em Kuala Lampur sobre encontro com Donald Trump na Malásia.

Augusto Tenório/Metrópoles 3 de 3

Pablo Marçal afirma que Bolsonaro perderia para Lula em 2026

Reprodução / Redes sociais

Pablo Marçal disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024 e ficou em terceiro lugar no primeiro turno, sendo superado por Ricardo Nunes (MDB), que foi reeleito, e Guilherme Boulos (PSol). Filiado ao PRTB, o empresário chegou a pedir o apoio de Bolsonaro.

Leia também

O ex-presidente, no entanto, apoiou Nunes, já que seu partido, o PL, integrava a administração do prefeito e defendeu a reeleição.