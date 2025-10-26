Pablo retorna ao Amazonas e vibra com energia “surreal” do público: “Muito especial”

No último sábado (25/10), Pablo voltou aos palcos amazonenses, em Itacoatiara, e mostrou que o “rei da sofrência” continua em casa por lá! Nos bastidores, o cantor contou ao repórter Natan Balieiro, do portal LeoDias, que a energia do público é “surreal” e que faz questão de voltar sempre que pode. De quebra, ainda adiantou que tem planos de conquistar o público internacional.

Pablo contou que já está acostumado à paisagem local e que nem se surpreende mais com o mar de verde ao pousar em seu jatinho: “Rapaz, não é diferente, não!”. Em seguida, ele exaltou o carinho dos fãs: “A gente sente que a galera tem uma energia muito surreal, sabe? Eu fico muito feliz todas as vezes que estou no estado do Amazonas”, ele definiu a recepção como “muito especial”.

Pablo lembrou que visita o Amazonas desde a época em que fazia parte do grupo de arrocha e que sempre foi recebido com muito carinho e paixão pelo público: “E hoje com carreira solo não está sendo diferente. Gravei um DVD, inclusive, do Pablo, de 20 anos, em Manaus. Porque realmente o calor da galera, a energia é muito gostosa e a gente faz questão de sempre tá aqui”, afirmou.

Sobre os planos de carreira internacional, Pablo revelou que já realizou diversos shows na Europa, mas pretende expandir ainda mais seu trabalho fora do Brasil. O “rei da sofrência” contou que tem colaborado com as artistas venezuelanas Estefany e Gabriely, que fazem parte de seu escritório. Animado com a nova fase, o cantor adiantou que “vem muita coisa boa por aí”.