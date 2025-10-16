16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes

Pacheco diz estar honrado com possibilidade de ir ao STF, mas evita especulações

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pacheco-diz-estar-honrado-com-possibilidade-de-ir-ao-stf,-mas-evita-especulacoes

O senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG) afirmou nesta quinta-feira (16/10) que se sente lisonjeado por ser apontado como possível sucessor de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), mas ressaltou que não pretende estimular debates sobre sua indicação.

Segundo o parlamentar, a decisão sobre quem ocupará a cadeira vaga cabe exclusivamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e qualquer comentário antecipado seria precipitado. “São manifestações que surgem, fico muito honrado e satisfeito que elas existam. Lembro-me do ministro Flávio Dino dizendo que não se faz campanha para isso, mas, ao mesmo tempo, não se recusa”, declarou.

Veja as fotos

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado (PSD)Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Divulgação: Senado Federal
Davi Alcolumbre e Rodrigo PachecoDivulgação: Senado Federal
Reprodução: YouTube/STF
Também estiveram presentes na cerimônia os convidados: o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB); o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o antecessor de Fachin na presidência do STF, ministro Luís Roberto Barroso; e o presidente do Senado Federal que não está no frame de vídeo, Davi Alcolumbre (União Brasil/AP)Reprodução: YouTube/STF
Foto: Agência Gov
Lula ao telefoneFoto: Agência Gov
Foto: Antonio Augusto/STF
Luís Roberto Barroso deixa o cargo de presidente do STF a partir desta sexta-feira (17/10)Foto: Antonio Augusto/STF

Leia Também

Pacheco relatou que sua última conversa com o presidente tratou de temas ligados ao governo de Minas Gerais, e não sobre o Supremo. Lula tem incentivado o senador a disputar o Executivo mineiro em 2026, de olho no segundo maior colégio eleitoral do país; considerado decisivo em qualquer eleição nacional.

“Não quero fazer nenhuma especulação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Quanto à continuidade política, essa é uma decisão que, obviamente, é muito relevante à posição do presidente, mas é uma decisão que passa necessariamente por mim próprio, uma decisão minha no futuro”, afirmou o parlamentar, que ainda reconheceu estar dividido entre as duas possibilidades.

O ex-presidente do Senado evitou se posicionar sobre sua eventual preferência, mas elogiou outros nomes cogitados para o STF, como o advogado-geral da União, Jorge Messias; e o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. “Só tenho elogios a fazer ao ministro Jorge Messias, assim como ao ministro Bruno Dantas”, disse.

Pacheco, que recebeu apoio público do decano do STF, Gilmar Mendes, e do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil/AP), afirmou não querer contribuir com especulações sobre o tema.

A possibilidade de Pacheco assumir uma vaga no STF surge em um momento de transição política. Ele encerrou recentemente o mandato na presidência do Senado, período em que construiu pontes com diferentes alas do Congresso e do Judiciário.

Com a aposentadoria de Barroso, prevista para esta semana, Lula deverá anunciar o novo ministro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost