Paciente do 1º caso suspeito de intoxicação por metanol no Acre segue internado no PS

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou, nesta segunda-feira (6), a notificação do primeiro caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no estado. A pasta reforçou que notificação não significa confirmação e que a medida faz parte do processo de vigilância em saúde.

O paciente é um homem de 29 anos, residente em Rio Branco. De acordo com informações repassadas à Sesacre, ele consumiu bebida destilada no domingo (5) e, no mesmo dia, apresentou sintomas como dor de cabeça intensa, tontura, vômitos, dor abdominal e desmaio.

O homem buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito na segunda-feira (6) e, posteriormente, foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde segue em observação.

A Sesacre informou que medidas de vigilância epidemiológica estão em andamento para investigar a possível origem do agente tóxico e prevenir novos casos.