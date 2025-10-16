Padrasto envia áudio dizendo “sua filha está morta” após matar e concretar corpo de menina

O caso do assassinato da pequena Maria Clara Aguirre Lisboa, de apenas 5 anos, chocou a cidade de Itapetininga (SP) e todo o país. O padrasto da criança, Rodrigo Ribeiro Machado, enviou uma mensagem de áudio para o pai biológico da menina, afirmando friamente que ela estava morta.

“Já falei, sua filha está morta, não existe mais, parça. Pare de ficar enchendo o saco, entendeu? Para de mandar mensagem, falou?”, disse Rodrigo na gravação obtida pela polícia.

De acordo com as investigações, o áudio foi enviado após o crime já ter sido cometido. A menina foi morta e teve o corpo concretado dentro da casa onde vivia com a mãe e o padrasto.

Confissão e motivação do crime

A mãe da criança e o padrasto confessaram o homicídio. Segundo depoimento prestado à polícia, eles alegaram que mataram Maria Clara porque ela “atrapalhava o relacionamento”.

O casal foi preso em flagrante e deve responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e tortura. A Polícia Civil segue apurando detalhes sobre o momento do crime e possíveis antecedentes de violência doméstica.

Repercussão e indignação

O caso gerou forte comoção nas redes sociais e revolta entre moradores da região. Internautas e vizinhos prestaram homenagens à menina e pediram justiça e penas severas para os responsáveis.

A Prefeitura de Itapetininga informou que o Conselho Tutelar havia acompanhado a família anteriormente, mas o caso não apresentava indícios de risco iminente à vida da criança até então.

Fonte: Correio 24 Horas, G1 e Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet