Padre de SC divulga nota após morte de Odete Roitman

Escrito por Metrópoles
padre-de-sc-divulga-nota-apos-morte-de-odete-roitman

O padre Cleber Pagliochi, de Chapecó (SC), usou suas redes sociais nesta sexta-feira (10/10) para publicar uma nota oficial a respeito de um assunto inusitado: pedidos de oração pela personagem Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch a novela Vale Tudo.

“Diante das inúmeras mensagens que venho recebendo, informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman. Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé”, escreveu o sacerdote.

A morte de Odete Roitman no folhetim das 21h da TV Globo aconteceu nessa segunda-feira (6/10). O mistério sobre o assassinato tem ganhado grande repercussão nas redes sociais.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Cleber Pagliochi (@pe_cleber_pagliochi)

Após o pronunciamento do padre, internautas comentaram o assunto: “Realmente as pessoas enlouqueceram”, escreveu uma pessoa. “As pessoas também são sem noção, né?, pedindo oração para uma personagem de novela. Só os brasileiros mesmo”, disse outro.

