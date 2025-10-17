Padre flagrado com noiva de fiel é afastado; novo pároco assume igreja

17/10/2025
O padre Luciano Braga Simplício, de 39 anos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), foi afastado de suas funções nessa quinta-feira (16/10). A paróquia, que desativou sua página no Instagram, informou que as missas seguem normalmente, agora celebradas pelo padre Pedro Hagassis, de 76 anos, ordenado presbítero em janeiro de 2011. A diocese abriu investigação sobre a conduta do padre Luciano.

No mesmo dia, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas casas de suspeitos de vazar o vídeo que mostra o religioso ao lado da noiva de um fiel, dentro da casa paroquial. Entre os alvos das buscas está o pai do homem supostamente traído e amigos do fiel que estava viajando.

Entenda o caso:

  • O flagrante ocorreu no sábado (11/10), mas as imagens começaram a viralizar na terça-feira (14/10).
  • Com mais de 1.700 seguidores nas redes sociais, o religioso da Paróquia Nossa Senhora Aparecida administrava o perfil no Instagram “Alô, Meu Deus”, um blog voltado a orações diárias pela manhã.
  • O noivo estava viajando quando amigos o alertaram sobre o encontro entre a mulher e o padre durante a madrugada.
  • Após o caso ganhar repercussão nas redes sociais, a noiva do fiel — uma jovem de 21 anos — registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Mato Grosso.
  • Segundo a corporação, o caso foi registrado como divulgação indevida de imagens.

Flagrante na casa paroquial

Nas imagens, o pai do noivo registra o momento em que o padre, vestindo apenas um short, aparece na residência paroquial.

Vestindo baby-doll, a mulher tenta se esconder no banheiro. No vídeo, o homem insiste em tom agressivo: “Abre a porta! Abre a porta ou a gente derruba!”.

Assista:

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida comunicou “que, tendo em vista o bem da igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”.

