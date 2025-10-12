12/10/2025
Padre Manoel Costa destaca clima de fraternidade e esperança no 94º Círio de Nazaré em Rio Branco

Procissão parte da Gameleira em direção à Catedral, em clima de fé e devoção

O reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Costa, falou neste domingo (12) sobre a realização de mais uma edição do Círio de Nazaré, evento que reúne milhares de fiéis em Rio Branco.

Segundo ele, o Círio deste ano é o resultado de meses de preparação e de um grande movimento de união e fé na capital acreana. “O Círio começou ainda em junho e tem gerado um sentimento de fraternidade, de participação da sociedade, de setores, das empresas, de famílias, de instituições. Hoje nós estamos coroando com essa celebração”, destacou.

Enquanto centenas de devotos já se concentram na Gameleira, local de onde parte a procissão, padre Manoel lembrou que um dos momentos mais simbólicos do evento é o encontro das imagens de Nossa Senhora de Nazaré e Jesus Nazareno, que acontece pelas águas do Rio Acre.

Padre Manoel Costa fala sobre a preparação e a fé que movem o Círio de Nazaré/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Apesar da leve chuva que atrasou o início da programação, o religioso demonstrou confiança e entusiasmo com o público esperado.

“Daqui a pouco, com a graça do Senhor, teremos 10 mil pessoas caminhando até a Catedral para a grande procissão do Círio de Nazaré 2025. Estamos com o coração cheio de esperança neste momento”, afirmou.

O reitor da Catedral destaca a importância do encontro das imagens de Nossa Senhora e Jesus Nazareno/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O Círio de Nazaré, que chega à sua 94ª edição, é considerado o maior evento religioso do Acre e um dos mais tradicionais da Amazônia, reunindo gerações de fiéis em uma manifestação de fé, gratidão e devoção à padroeira.

Veja o vídeo:

