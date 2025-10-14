Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”

O caso que tem repercutido nas redes sociais envolve um padre da cidade de Nova Maringá (a 380 km de Cuiabá), flagrado dentro de uma casa paroquial ao lado de uma mulher, que seria noiva de um membro da igreja. O flagrante foi feito pelo noivo e pelo sogro da jovem, que encontraram a mulher no banheiro, vestida com um baby doll, e o padre trajando apenas um short, sem camisa.

Após a repercussão, o sacerdote gravou um extenso áudio para se defender e negar qualquer envolvimento íntimo com a mulher identificada como Isabelle. Segundo ele, a jovem teria apenas pedido para usar o quarto externo da casa paroquial para trocar de roupa e tomar banho.

“Na tarde, a Isabelle perguntou se ela poderia ir na casa, lá naquele quarto que fica lá fora, trocar de roupa, porque ela tinha saído cedo e queria se arrumar. Eu falei que sim. Depois ela pediu pra tomar banho, e também autorizei”, afirmou o padre, tentando explicar o contexto do encontro.

Ainda no áudio, o religioso relatou que o mal-entendido teria acontecido porque a mulher ainda estava no local quando o noivo chegou de surpresa. Ele disse ter ficado sem camisa porque havia acabado de sair do banho. “Foi isso. Não teve nada com a Isa. O problema é que, na hora que eles chegaram, eu tava tomando banho. Mas não aconteceu nada além disso”, garantiu.

Apesar das explicações, o episódio continua repercutindo entre os fiéis e moradores da cidade, levantando debates sobre a conduta do padre e os limites do convívio entre líderes religiosos e membros da comunidade.