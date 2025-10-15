15/10/2025
Padre nega relação com fiel flagrada no banheiro de seu quarto: “Ela ia tomar banho”

Escrito por Portal Leo Dias
padre-nega-relacao-com-fiel-flagrada-no-banheiro-de-seu-quarto:-“ela-ia-tomar-banho”

O padre Luciano Braga Simplício, responsável pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Nova Maringá, a cerca de 392 km de Cuiabá (MT), veio a público negar ter mantido relações sexuais com uma fiel após a circulação de um vídeo nas redes sociais que o mostra em uma situação polêmica. Nas imagens, uma mulher é surpreendida pelo noivo escondida no banheiro do quarto do religioso.

Em um áudio que circula nas redes, o padre classificou o episódio como um “mal-entendido”. Segundo ele, a mulher teria pedido abrigo para tomar banho e passar a noite na casa paroquial.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Padre Luciano Braga SimplícioFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Padre flagrado com noiva de fiel em quartoFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Padre Luciano Braga SimplícioFoto: Reprodução

“Quando eu estava tomando banho, ouvi ela gritando ‘Tem gente, tem gente’. O pessoal já estava bravo, querendo falar comigo. Não teve nada. O problema é que, quando eles chegaram, eu tinha ido tomar banho, e ela não queria ser vista, porque já tinha sido assaltada e ficou com medo. Eram 23h e pouco”, explicou o padre.

Luciano Braga afirmou ainda que “não houve nada além disso” e lamentou que a situação tenha sido mal interpretada.

A Diocese de Diamantino, responsável pela comunidade de Nova Maringá, confirmou em nota que abriu uma investigação interna para apurar o caso.

“Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, diz o comunicado.

O caso segue sob análise da Diocese.

