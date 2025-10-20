Pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás de outubro começam nesta 2ª

Começa nesta segunda-feira (20/10) o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para outubro de 2025. Neste mês, segundo governo federal, 18,91 milhões de famílias serão alcançadas, com valor médio de repasse de R$ 683,42, a partir de um investimento de R$ 12,89 bilhões.

O cronograma de pagamento leva em conta o final do Número de Identificação Social (NIS) e segue até o dia 31. Os primeiros a receber a quantia são beneficiários com NIS final 1.

O dinheiro será disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Em dezembro, no entanto, os pagamentos são antecipados.

Auxílio Gás

Seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família, o governo também paga o Auxílio Gás, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social no grupo de beneficiários.

Em outubro, 5 milhões de famílias devem receber o adicional de R$ 108 referente ao valor integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP.

Confira o calendário de pagamentos:

Final do NIS 1: pagamento em 20/10

Final do NIS 2: pagamento em 21/10

Final do NIS 3: pagamento em 22/10

Final do NIS 4: pagamento em 23/10

Final do NIS 5: pagamento em 24/10

Final do NIS 6: pagamento em 27/10

Final do NIS 7: pagamento em 28/10

Final do NIS 8: pagamento em 29/10

Final do NIS 9: pagamento em 30/10

Final do NIS 0: pagamento em 31/10

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para fazer parte do programa, é preciso ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, em caso de famílias com filhos, é preciso manter as crianças e adolescentes na escola e manter as carteiras de vacinação atualizadas. Para as gestantes, é necessário fazer o acompanhamento pré-natal.

Para se cadastrar, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) e aguardar a análise de enquadramento no programa.