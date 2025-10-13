Pagode em horário nobre: Thiaguinho e Negra Li assumem a abertura de “Três Graças” com “Clareou”

13/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A voz icônica de Gal Costa, que eternizou a abertura de Vale Tudo com “Brasil”, agora dá lugar a uma dupla da nova geração da música popular brasileira: Thiaguinho e Negra Li cantarão a música que vai dar boas vindas a “Três Graças”. A música de abertura da próxima novela das nove será “Clareou”, sucesso de Xande de Pilares, numa versão inédita interpretada pelos dois artistas.

A escolha marca uma virada simbólica na identidade das novelas das nove, já que a mudança reflete o tom mais solar e contemporâneo de “Três Graças”, criada por Aguinaldo Silva.

Gravada especialmente para a novela, a nova versão de “Clareou” mistura pagode, soul e pop nacional. A canção tem letra otimista e fala sobre fé, superação e recomeços — temas centrais da nova trama, que acompanha a vida de Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral), que decidem romper com suas rotinas e recomeçar.

Nos bastidores, a escolha da música foi pensada para se distanciar do tom político e dramático de “Vale Tudo”, resgatando a leveza e o espírito popular das histórias de Aguinaldo Silva. A expectativa é que a dobradinha entre Thiaguinho e Negra Li dê o tom certo para cativar o público logo nos primeiros segundos de cada capítulo.

